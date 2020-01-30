На Украине почти 400 населенных пунктов остались без света

"В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Полтавской области без света остались 201 населенный пункт, Черниговской – 88, Сумской – 72, Кировоградской и Донецкой – по 10, Черкасской – восемь, Днепропетровской – шесть и Запорожской – два.

Кроме того, в ночь на 30 января в городе Лисичанск на подконтрольной Киеву территории Луганской области из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции, без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов. К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанскводоканал". Котельные работают в штатном режиме.