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На Украине почти 400 населенных пунктов остались без света
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РИА Новости

На Украине почти 400 населенных пунктов остались без света

09:24 30.01.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Почти 400 населенных пунктов в восьми областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Полтавской области без света остались 201 населенный пункт, Черниговской – 88, Сумской – 72, Кировоградской и Донецкой – по 10, Черкасской – восемь, Днепропетровской – шесть и Запорожской – два.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в ночь на 30 января в городе Лисичанск на подконтрольной Киеву территории Луганской области из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции, без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов. К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанскводоканал". Котельные работают в штатном режиме.
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