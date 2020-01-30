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В Японии усилят меры на границе из-за коронавируса
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РИА Новости

В Японии усилят меры на границе из-за коронавируса

08:55 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прошедшего в четверг первого заседания штаба по контролю за новым коронавирусом заявил о необходимости еще больше усилить меры пограничного контроля с учетом растущего числа случаев заболевания в стране.

"Необходимо повысить меры еще на уровень. Мы намерены без колебания предпринять необходимые меры, ставя приоритетной задачей обеспечение безопасности и защиты здоровья граждан", - цитирует агентство Киодо слова японского премьера.

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Абэ также отметил, что правительство предпримет все возможные меры для возвращения всех желающих выехать из Китая японцев.
Кроме этого, премьер Японии прокомментировал отказ двух японцев из числа вернувшихся на первом чартерном рейсе из Китая от прохождения теста на наличие коронавируса нового типа. К настоящему времени, у трех пассажиров того самолета было подтверждено заболевание. Абэ отметил, что представители властей и медики сделали все возможное, чтобы убедить людей сделать тесты, но не смогли получить их согласие.
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"Легально мы не можем их обязать. В связи с вопросами касательно прав человека, есть некоторые аспекты, которые мы не можем переступить", - пояснил японский премьер.
К настоящему времени в Японии выявлено 11 случаев заболевания. Накануне также стало известно о втором случае заражения на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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Распространение нового коронавирусаСиндзо АбэКитайЯпонияУханьВ мире
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