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Токаев выступил за укрепление стратегических отношений с Россией
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РИА Новости

Токаев выступил за укрепление стратегических отношений с Россией

08:23 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового посла республики в России Ермека Кошербаева и в беседе с ним подчеркнул важность укрепления стратегических и союзнических отношений с РФ, сообщила пресс-служба главы государства.
Кошербаев был назначен новым послом в России в среду. Ранее он работал заместителем министра иностранных дел.
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"В ходе встречи глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в завершение встречи президент дал дипломату ряд конкретных поручений.
Пост посла Казахстана в России стал вакантным в декабре 2019 года, когда прежний посол Имангали Тасмагамбетов был освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.
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Касым-Жомарт ТокаевИмангали ТасмагамбетовРоссияКазахстанВ мире
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