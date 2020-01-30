Токаев выступил за укрепление стратегических отношений с Россией

Кошербаев был назначен новым послом в России в среду. Ранее он работал заместителем министра иностранных дел.

"В ходе встречи глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов", - говорится в сообщении.

Пост посла Казахстана в России стал вакантным в декабре 2019 года, когда прежний посол Имангали Тасмагамбетов был освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.