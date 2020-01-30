Токаев выступил за укрепление стратегических отношений с Россией

АЛМА-АТА, 30 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового посла республики в России Ермека Кошербаева и в беседе с ним подчеркнул важность укрепления стратегических и союзнических отношений с РФ, сообщила пресс-служба главы государства.
Кошербаев был назначен новым послом в России в среду. Ранее он работал заместителем министра иностранных дел.
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"В ходе встречи глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в завершение встречи президент дал дипломату ряд конкретных поручений.
Пост посла Казахстана в России стал вакантным в декабре 2019 года, когда прежний посол Имангали Тасмагамбетов был освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.
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