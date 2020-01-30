В Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками

"По предварительным данным, 30 января около 06.00 (00.00 мск) на автодороге "Колыма" водитель, управляя автомобилем, предварительно, марки "Камаз" и следуя в сторону поселка Усть-Нера Оймяконского района, допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия три человека госпитализированы, 10 человек доставлены на осмотр в местную больницу", - отметили в пресс-службе.