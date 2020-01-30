Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T08:01+0300
https://ria.ru/20200130/1564040012.html
В Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

В Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками

08:01 30.01.2020
1046
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Автобус с вахтовиками опрокинулся в четверг в Оймяконском районе Якутии, пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"По предварительным данным, 30 января около 06.00 (00.00 мск) на автодороге "Колыма" водитель, управляя автомобилем, предварительно, марки "Камаз" и следуя в сторону поселка Усть-Нера Оймяконского района, допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия три человека госпитализированы, 10 человек доставлены на осмотр в местную больницу", - отметили в пресс-службе.
На место происшествия для установления причин и обстоятельств ДТП выехала следственно-оперативная группа.
Место ДТП с участием автобуса в Волгоградской области. 29 января 2020
Вчера, 17:38
В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
011110
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Города России. Чебоксары
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября
Капельница в больнице
Омский омбудсмен рассказала о 14-летней девочке, весившей 25 кг
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев
На Дальнем Востоке могут появиться новые поселения, заявил Трутнев
Храм во имя святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского в Чите
В Чите депутаты решили не пускать СМИ на все заседания комитетов
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Раввин Борода: что творится в Украине, Польше, Прибалтике – преступно
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске на бизнесмена завели дело за незаконное предпринимательство
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Томске завели дело о невыплате зарплат на карандашной фабрике
Скорая помощь
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину
Полицейский
В Москве у безработного отобрали сумку с 2,1 миллиона рублей
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США разместили на подводных лодках новые маломощные атомные боеголовки
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
"Осуждать за намерения — странно". Москва отстояла полномочия в ПАСЕ
Пластиковый стаканчик
В России придумали экологичную замену традиционному пластику
Крым
В Крыму заявили, что новые санкции США останутся незаметными
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния