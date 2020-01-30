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Сингапур эвакуирует своих граждан из Уханя из-за коронавируса
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РИА Новости

Сингапур эвакуирует своих граждан из Уханя из-за коронавируса

07:59 30.01.2020
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сингапур эвакуирует 92 своих граждан из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, говорится в заявлении МИД страны.
"92 сингапурца прибудут из Уханя в (китайской провинции - ред.) Хубэй в Сингапур этим утром (в четверг – ред.) рейсом TR121 (авиакомпании - ред.) Scoot", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что сингапурским гражданам, которые возвращаются в страну, предстоит пройти медицинский осмотр по прибытии в аэропорт. Те граждане, у которых лихорадка или симптомы респираторного заболевания, будут помещены в больницы для дальнейшего обследования, остальных поместят в карантин сроком на две недели.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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