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СМИ: Абэ изучает возможность визита в Москву на 75-летие Победы
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РИА Новости

СМИ: Абэ изучает возможность визита в Москву на 75-летие Победы

07:56 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ
Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Синдзо Абэ . Архивное фото
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассматривает возможность поездки в Москву в мае этого года для участия в мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы во Второй мировой войне, сообщило агентство Киодо.
В декабре президент России Владимир Путин в поздравительной новогодней телеграмме к премьер-министру Японии выразил уверенность, что 2020 год поспособствует сближению РФ и Японии и подчеркнул, что будет рад видеть Абэ на праздновании 75-летия Победы.
Агентство Киодо также отметило, глава японского правительства также хотел бы провести переговоры с российским лидером.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
21 января, 12:28
Лидеры стран ШОС прибудут в Москву на празднование 75-летия Победы
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Синдзо АбэВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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