СМИ: Абэ изучает возможность визита в Москву на 75-летие Победы

ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассматривает возможность поездки в Москву в мае этого года для участия в мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы во Второй мировой войне, сообщило агентство Киодо.
В декабре президент России Владимир Путин в поздравительной новогодней телеграмме к премьер-министру Японии выразил уверенность, что 2020 год поспособствует сближению РФ и Японии и подчеркнул, что будет рад видеть Абэ на праздновании 75-летия Победы.
Агентство Киодо также отметило, глава японского правительства также хотел бы провести переговоры с российским лидером.