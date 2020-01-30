На Дальнем Востоке могут появиться новые поселения, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Предпосылки к созданию новых населенных пунктов на Дальнем Востоке возникли в 108 местах скопления "дальневосточных гектаров", сообщил журналистам во Предпосылки к созданию новых населенных пунктов на Дальнем Востоке возникли в 108 местах скопления "дальневосточных гектаров", сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев

"По программе "Дальневосточный гектар" гражданам выделено более 77 тысяч земельных участков. На Дальнем Востоке в 108 местах возникли предпосылки создания новых населенных пунктов. Это места, где сконцентрированы заявки людей. В этих случаях мы будем помогать с инфраструктурой. Такая работа уже ведется. Программу "Дальневосточный гектар" будем поддерживать и дальше", - сказал полпред.

По его словам, новые условия для освоения "дальневосточного гектара" дает ипотека под 2% годовых. "Первые кредиты для этого уже выданы", - добавил он.