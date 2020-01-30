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На Дальнем Востоке могут появиться новые поселения, заявил Трутнев
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РИА Новости

На Дальнем Востоке могут появиться новые поселения, заявил Трутнев

07:55 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолпред президента России в ДФО Юрий Трутнев
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Предпосылки к созданию новых населенных пунктов на Дальнем Востоке возникли в 108 местах скопления "дальневосточных гектаров", сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
"По программе "Дальневосточный гектар" гражданам выделено более 77 тысяч земельных участков. На Дальнем Востоке в 108 местах возникли предпосылки создания новых населенных пунктов. Это места, где сконцентрированы заявки людей. В этих случаях мы будем помогать с инфраструктурой. Такая работа уже ведется. Программу "Дальневосточный гектар" будем поддерживать и дальше", - сказал полпред.
По его словам, новые условия для освоения "дальневосточного гектара" дает ипотека под 2% годовых. "Первые кредиты для этого уже выданы", - добавил он.
Программа "дальневосточный гектар" действует с 2016 года. Она предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
06:26
Трутнев отметил рост цен на жилье с запуском "дальневосточной ипотеки"
2441004
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Дальневосточный гектарДальний ВостокЮрий ТрутневВладивостокРоссияЭкономика
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