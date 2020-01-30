Береговая охрана Марокко задержала более 200 нелегальных мигрантов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Береговая охрана Королевского морского флота Береговая охрана Королевского морского флота Марокко задержала в начале этой недели 210 нелегальных мигрантов в Средиземном море , сообщает марокканское агентство MAP со ссылкой на военный источник.

Согласно источнику, патруль береговой охраны задержал в понедельник и вторник 210 нелегальных мигрантов, восемь из которых являются гражданами Марокко.

Источник добавил, что после оказания необходимой медицинской помощи нелегальные мигранты были доставлены в марокканские порты на Средиземном море.