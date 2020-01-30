Береговая охрана Марокко задержала более 200 нелегальных мигрантов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Береговая охрана Королевского морского флота Марокко задержала в начале этой недели 210 нелегальных мигрантов в Средиземном море, сообщает марокканское агентство MAP со ссылкой на военный источник.
Согласно источнику, патруль береговой охраны задержал в понедельник и вторник 210 нелегальных мигрантов, восемь из которых являются гражданами Марокко.
Источник добавил, что после оказания необходимой медицинской помощи нелегальные мигранты были доставлены в марокканские порты на Средиземном море.
Марокко, расположенное всего в 14 километрах от испанского берега, стало транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, стремящихся достичь Испании. Власти королевства уже много лет пытаются противодействовать нелегальной миграции.
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