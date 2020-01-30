Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T07:50+0300
https://ria.ru/20200130/1564039789.html
Береговая охрана Марокко задержала более 200 нелегальных мигрантов
https://cdn21.img.ria.ru/images/152583/61/1525836165_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a579920d1233c7575cc430ee5e344952.jpg
РИА Новости

Береговая охрана Марокко задержала более 200 нелегальных мигрантов

07:50 30.01.2020
191
© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами
Лодка с мигрантами
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка с мигрантами. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Береговая охрана Королевского морского флота Марокко задержала в начале этой недели 210 нелегальных мигрантов в Средиземном море, сообщает марокканское агентство MAP со ссылкой на военный источник.
Согласно источнику, патруль береговой охраны задержал в понедельник и вторник 210 нелегальных мигрантов, восемь из которых являются гражданами Марокко.
Источник добавил, что после оказания необходимой медицинской помощи нелегальные мигранты были доставлены в марокканские порты на Средиземном море.
Марокко, расположенное всего в 14 километрах от испанского берега, стало транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, стремящихся достичь Испании. Власти королевства уже много лет пытаются противодействовать нелегальной миграции.
Судно с мигрантами
16 декабря 2019, 22:42
У берегов Марокко затонуло судно с мигрантами из стран Африки
410000
Обсудить 0
Средиземное мореМароккоПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Джон Болтон
Белый дом пытается задержать возможную публикацию книги Болтона
Здание парламента Греции в Афинах
Греческая антитеррористическая служба арестовала трех человек
Бойцы ополчения в освобожденном от террористов лагере палестинских беженцев Хандарат на северо-востоке Алеппо
Район Хандарат на окраине Алеппо: боевиков выгнали, но мир не наступил
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Трамп заявил, что Болтон мог привести к "шестой мировой войне"
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике задержали самолет из Аргентины почти с тонной наркотиков
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
В Перу число жертв пожара из-за ДТП возросло до 17 человек
Военнослужащие иракской армии
В Ираке двое военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ*
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Владивосток
Вуз во Владивостоке обеспечит из КНР удаленное обучение до марта
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом
Мужчина в маске
СМИ: водителей туристических автобусов в Японии обязали носить маски
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Минздрав Мексики исключил подозрения на коронавирус у девяти человек
Синдзо Абэ
СМИ: Абэ изучает возможность визита в Москву на 75-летие Победы
Президент США Дональд Трамп
Трамп создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Сингапур эвакуирует своих граждан из Уханя из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
Лента новостейМолния