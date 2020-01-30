Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T08:58+0300
https://ria.ru/20200130/1564039646.html
В Крыму заявили, что новые санкции США останутся незаметными
https://cdn21.img.ria.ru/images/154960/15/1549601508_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ffccce3d2c09a7fca794f1f2d7df079d.jpg
РИА Новости

В Крыму заявили, что новые санкции США останутся незаметными

07:40 30.01.2020 (обновлено: 08:58 30.01.2020)
4386
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Новые санкции США в отношении Крыма останутся незаметны, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.
Накануне Вашингтон ввел ограничения против восьми граждан Украины и России, а также компании "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет перевозки по Крымскому мосту.
В список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова, а также генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"Санкции контрпродуктивны. В случае с Крымом, да и с Россией в целом они вызывают только противоположный эффект — заставляют наращивать собственное производство, внедрять импортозамещение и способствуют в целом стрессоустойчивому экономическому рывку", — прокомментировал РИА Новости Чегринец.
Крым
Вчера, 07:50
В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

"Ковбойская тактика"

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что США нагнетают международную напряженность.
"В отличие от стран Европы, которые уже ощутимо колеблются, как бы по инерции продлевая раз за разом антироссийские санкции, американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво <...>. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром", — сказал он РИА Новости.
По его мнению, России не стоит обращать внимание на очередной "пароксизм внешнеполитического маразма" со стороны США.
Позавчера санкционный список расширил и Брюссель. Ограничения коснулись также Немцева, Гоцанюка, Развожаева, Даниленко, Басовой, Пырковой и Алтабаевой.
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
28 января, 19:37
Премьер Крыма назвал смешными новые санкции Евросоюза
61100227
Обсудить 4
Ассамблея славянских народов КрымаРоман ЧегринецКрымРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Пластиковый стаканчик
В России придумали экологичную замену традиционному пластику
Газораспределительная станция на Украине
На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений
Мужчина с арбалетом
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Пойдет ли Путин на "сделку века" с Израилем и США
Наама Иссахар в суде
Помилованную Путиным израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
"Осуждать за намерения — странно". Москва отстояла полномочия в ПАСЕ
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Замок Ласточкино гнездо в Гаспре во время снегопада
В Крыму объяснили новые санкции США "ковбойской тактикой"
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Логотип социальной сети Facebook
Facebook выплатит более $500 млн из-за иска о распознавании лиц
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев
На Дальнем Востоке могут появиться новые поселения, заявил Трутнев
Ученые в лаборатории
Ученые разработали тест-систему для поиска противораковых препаратов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
Лента новостейМолния