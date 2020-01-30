В Крыму заявили, что новые санкции США останутся незаметными

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Новые Новые санкции США в отношении Крыма останутся незаметны, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.

Накануне Вашингтон ввел ограничения против восьми граждан Украины и России, а также компании "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет перевозки по Крымскому мосту.

В список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев , премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова, а также генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.

"Санкции контрпродуктивны. В случае с Крымом, да и с Россией в целом они вызывают только противоположный эффект — заставляют наращивать собственное производство, внедрять импортозамещение и способствуют в целом стрессоустойчивому экономическому рывку", — прокомментировал РИА Новости Чегринец.

"Ковбойская тактика"

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что США нагнетают международную напряженность.

"В отличие от стран Европы, которые уже ощутимо колеблются, как бы по инерции продлевая раз за разом антироссийские санкции, американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво <...>. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром", — сказал он РИА Новости.

По его мнению, России не стоит обращать внимание на очередной "пароксизм внешнеполитического маразма" со стороны США.