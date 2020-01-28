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2020-01-28T18:11+0300
https://ria.ru/20200128/1563977597.html
Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине
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РИА Новости

Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине

17:07 28.01.2020 (обновлено: 18:11 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Евросоюз добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году, следует из официального журнала ЕС.
Под ограничения попали председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Кроме того, в список внесли главу Севастопольского горизбиркома Сергея Даниленко, его заместителя Лидию Басову и секретаря Екатерину Пыркову, а также представителя Севастополя в Совфеде сенатора Екатерину Алтабаеву.
Ограничения предполагают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов.
Совет ЕС расширил список без обсуждения. Санкции уже вступили в силу.

"Ущерб интересам Европы"

Развожаев заявил, что его не удивило решение Евросоюза.
"Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных запретительных списках. Зарубежных активов у меня никогда не было. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России", — сказал он.
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По его мнению, политика запретов и ограничений наносит ущерб интересам бизнеса в Европе.
"Все, конечно, осознают упущенные выгоды, связанные с санкциями. Прекрасно всегда понимал, с чем связана работа в Севастополе, и, как много раз говорил, с гордостью выполняю задачи, поставленные президентом", — добавил врио губернатора.
Индивидуальные санкции против граждан России и Украины впервые ввели в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевали на полгода. Последний раз их пролонгировали в сентябре прошлого года на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года.
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Популярные комментарии
Это как я в ОК добавлю первого попавшегося в ЧС.Реальных проблем в ЕС видать совсем нет
28 января, 17:23
AIAlex Ivanov
2740001
Наши парторги времен СССР отдыхают)))
28 января, 17:49
AIAlex Ivanov
2331002
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