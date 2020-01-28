Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине

БРЮССЕЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Евросоюз добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году, следует из официального журнала ЕС.

Под ограничения попали председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, в список внесли главу Севастопольского горизбиркома Сергея Даниленко, его заместителя Лидию Басову и секретаря Екатерину Пыркову, а также представителя Севастополя в Совфеде сенатора Екатерину Алтабаеву.

Ограничения предполагают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов.

Совет ЕС расширил список без обсуждения. Санкции уже вступили в силу.

"Ущерб интересам Европы"

Развожаев заявил, что его не удивило решение Евросоюза.

"Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных запретительных списках. Зарубежных активов у меня никогда не было. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России", — сказал он.

По его мнению, политика запретов и ограничений наносит ущерб интересам бизнеса в Европе.

"Все, конечно, осознают упущенные выгоды, связанные с санкциями. Прекрасно всегда понимал, с чем связана работа в Севастополе, и, как много раз говорил, с гордостью выполняю задачи, поставленные президентом", — добавил врио губернатора.