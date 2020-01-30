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На "дальневосточную ипотеку" поступило почти восемь тысяч заявок
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РИА Новости

На "дальневосточную ипотеку" поступило почти восемь тысяч заявок

07:17 30.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Почти 8 тысяч заявок поступило на Дальнем Востоке с момента старта программы "дальневосточной ипотеки", сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
"За 1,5 месяца, прошедших с начала принятия нормативной базы, на территории Дальнего Востока поступило 7854 заявки, банки одобрили 4861, 983 кредита выданы на общую сумму 3 миллиарда 448 миллионов рублей", - сказал Трутнев.
Он отметил, что Приморье лидирует в ДФО по числу заявок.
"По Приморскому краю заявок наибольшее количество - 1768, это говорит о том, что двухпроцентная ипотека в Приморье востребована, что люди хотят здесь жить. Заключено 378 кредитных договоров на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Большинство - на покупку жилья во Владивостоке", - отметил полпред.
Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.
В январе, оглашая послание Федеральному собранию, Путин призвал все банки, не только с госучастием, активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.
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Дальневосточный гектарДальний ВостокЮрий ТрутневДальневосточный ФОРоссияПриморский крайЭкономика
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