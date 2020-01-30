На "дальневосточную ипотеку" поступило почти восемь тысяч заявок

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Почти 8 тысяч заявок поступило на Почти 8 тысяч заявок поступило на Дальнем Востоке с момента старта программы "дальневосточной ипотеки", сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев

"За 1,5 месяца, прошедших с начала принятия нормативной базы, на территории Дальнего Востока поступило 7854 заявки, банки одобрили 4861, 983 кредита выданы на общую сумму 3 миллиарда 448 миллионов рублей", - сказал Трутнев.

Он отметил, что Приморье лидирует в ДФО по числу заявок.

"По Приморскому краю заявок наибольшее количество - 1768, это говорит о том, что двухпроцентная ипотека в Приморье востребована, что люди хотят здесь жить. Заключено 378 кредитных договоров на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Большинство - на покупку жилья во Владивостоке", - отметил полпред.

Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.