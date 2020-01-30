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2020-01-30T07:14+0300
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Трутнев рассказал, сколько выделят из федбюджета на соцобъекты в ДФО
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РИА Новости

Трутнев рассказал, сколько выделят из федбюджета на соцобъекты в ДФО

07:14 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Свыше 94 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на создание и модернизацию социальных объектов на Дальнем Востоке до 2021 года, сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Определено 58 центров экономического роста, которые охватывают 81% населения Дальнего Востока - 6,6 миллиона человек. До 2021 года на создание, модернизацию и оснащение соцобъектов будет выделено из федбюжета 94,3 миллиарда рублей", - сказал Трутнев.
По его словам, в результате должны быть построены 19 больниц, 52 фельдшерско-акушерских пункта, 33 школы, детсады, 30 спорткомплексов и другие объекты. Уже построены четыре больницы, 21 ФАП, шесть школ, два детсада, 11 спортивных комплексов, 237 спортивных площадок, шесть объектов культуры.
"Приморью выделено из федбюджета на три года 12,9 миллиарда рублей... По итогам 2018-2019 годов установлены восемь ФАП, построены три дома культуры, спорткомплекс.... Выполнена не вся работа. За 2019 год объем исполнения плана составил 91%. Из 6,5 миллиарда на 600 миллионов работа не выполнена", - сказал Трутнев.
Он отметил, что это один из худших показателей по работе в округе.
"Олег Николаевич (Кожемяко) избран губернатором около года назад. Просьба обратить внимание на комплектование команды и на строительную отрасль... Объемы строительства в Приморье и в целом на Дальнем Востоке будут возрастать", - отметил полпред.
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