Трутнев отметил рост цен на жилье с запуском "дальневосточной ипотеки"

"Есть проблемы, связанные с ростом цен на жилье, он пока небольшой, но и времени прошло немного - 1,5 месяца. Если темпы роста будут продолжаться, то это нивелирует эффект (программы). Мы об этом сегодня поговорим - о том, как снизить риски повышения стоимости жилья", - сказал полпред.