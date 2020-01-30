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Трутнев отметил рост цен на жилье с запуском "дальневосточной ипотеки"
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РИА Новости

Трутнев отметил рост цен на жилье с запуском "дальневосточной ипотеки"

06:26 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Рост цен на недвижимость отмечается после запуска программы льготной "дальневосточной ипотеки", эту проблему надо решать, сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Есть проблемы, связанные с ростом цен на жилье, он пока небольшой, но и времени прошло немного - 1,5 месяца. Если темпы роста будут продолжаться, то это нивелирует эффект (программы). Мы об этом сегодня поговорим - о том, как снизить риски повышения стоимости жилья", - сказал полпред.
Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.
В январе, оглашая послание Федеральному собранию, Путин призвал все банки, не только с госучастием, активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.
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Дальний ВостокЮрий ТрутневВладимир ПутинДальневосточный ФОЭкономика
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