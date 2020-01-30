Глава ФТС расскажет сенаторам о совершенствовании администрирования

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Федеральной таможенной службы Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин расскажет в Совфеде в четверг о стратегических направлениях совершенствования таможенного администрирования. Его выступление пройдет в рамках "правительственного часа", сообщается сайте палаты.

Сенаторы рассмотрят закон о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности.

Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину , что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ.

Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

В ходе заседания сенаторы также рассмотрят законы об упрощении порядка трудоустройства в РФ иностранных студентов, о привлечении разведенных родителей к обеспечению несовершеннолетних детей жильем, о расширении должностных обязанностей полицейских в части информирования родственников пострадавших.