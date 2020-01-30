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Глава ФТС расскажет сенаторам о совершенствовании администрирования
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РИА Новости

Глава ФТС расскажет сенаторам о совершенствовании администрирования

05:36 30.01.2020 (обновлено: 09:43 30.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин
Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин расскажет в Совфеде в четверг о стратегических направлениях совершенствования таможенного администрирования. Его выступление пройдет в рамках "правительственного часа", сообщается сайте палаты.
Сенаторы рассмотрят закон о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ.
Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
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Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
В ходе заседания сенаторы также рассмотрят законы об упрощении порядка трудоустройства в РФ иностранных студентов, о привлечении разведенных родителей к обеспечению несовершеннолетних детей жильем, о расширении должностных обязанностей полицейских в части информирования родственников пострадавших.
Состоится "Час субъекта РФ", перед парламентариями выступят губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и председатель окружного Собрания депутатов Александр Лутовинов.
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Владимир БулавинСовет Федерации РФФедеральная таможенная служба РФСовет Безопасности РФПолитика
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