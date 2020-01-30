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2020-01-30T05:21+0300
https://ria.ru/20200130/1564038062.html
Небензя напомнил авторам "сделки века", что Голаны – территория Сирии
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РИА Новости

Небензя напомнил авторам "сделки века", что Голаны – территория Сирии

05:21 30.01.2020
13966
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 30 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.
"Вчера опубликовано видение Вашингтоном ближневосточного урегулирования. Мы не могли не заметить, что в содержащихся в упомянутом плане картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля. В этой связи мы хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами", - сказал Небензя.
"Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией", - добавил он.
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение 10 лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
Израильский танк на Голанских высотах. Ноябрь 2019
4 декабря 2019, 01:46
Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
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Обсудить 19
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеГоланские высотыДональд ТрампВасилий НебензяСирияООНСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
А Калининград? Сирия начала войну и потеряла часть территории. Это нормально. А кто-нибудь предложил как решить вопрос? Трамп идёт нахрапом, но вдруг получится. А не получится, будет как сейчас - Газа обстреляла Израиль, Цахал нанёс ответный удар. Разве это хорошо?
30 января, 06:52
Сергей Ростовцев
8001015
Нда ... Конфликту, получается, почти 60 лет. И Трамп решил провернуть такую сделку, чтобы лишить палестинцев, практически, всего! Комментарии излишни!
30 января, 05:51
salivina
1700100
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