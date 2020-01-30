Небензя напомнил авторам "сделки века", что Голаны – территория Сирии

ООН, 30 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.
"Вчера опубликовано видение Вашингтоном ближневосточного урегулирования. Мы не могли не заметить, что в содержащихся в упомянутом плане картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля. В этой связи мы хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами", - сказал Небензя.
"Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией", - добавил он.
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение 10 лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
4 декабря 2019, 01:46Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны