Кабмин обсудит законопроект об экспорте сжиженного природного газа

"Законопроектом предлагается предоставить исключительное право на экспорт газа природного в сжиженном состоянии (СПГ)... пользователям участков недр на участках недр федерального значения, имеющим право на экспорт СПГ и производящим СПГ из газа природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения, лицензии на пользование недрами которых выданы после 1 января 2013 года", - говорится в сообщении.