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Кабмин обсудит законопроект об экспорте сжиженного природного газа
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РИА Новости

Кабмин обсудит законопроект об экспорте сжиженного природного газа

04:59 30.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект, который предлагает предоставить право экспорта сжиженного природного газа (СПГ), произведенного из сырья с месторождений, лицензии на которые были выданы после 1 января 2013 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.
В настоящее время правом экспорта СПГ обладают проект "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3", а также проекты государственных "Роснефти" и "Газпрома". Такое право они получили по закону о либерализации экспорта СПГ, который вступил в силу 1 декабря 2013 года. Он предполагает право на экспорт пользователям участков недр, лицензии на которые выданы до 1 января 2013 года и предусматривают направление добытого газа на сжижение, и исключительно в отношении СПГ, произведенного на таких участках недр.
"Законопроектом предлагается предоставить исключительное право на экспорт газа природного в сжиженном состоянии (СПГ)... пользователям участков недр на участках недр федерального значения, имеющим право на экспорт СПГ и производящим СПГ из газа природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения, лицензии на пользование недрами которых выданы после 1 января 2013 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию правового регулирования отношений в сфере создания условий для экспорта СПГ.
Государственный министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан
15 января, 11:05
Индия изучит возможность участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике
110002
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СПГЯмал СПГГазпромРоснефтьНоватэкПравительство РФЭкономика
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