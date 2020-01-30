Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Поставки нефти через балтийский транзит приведут к тому, что белорусская нефтеперерабатывающая отрасль станет нежизнеспособной, заявил руководитель центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в интервью Sputnik Латвия . Поставки нефти через балтийский транзит приведут к тому, чтонефтеперерабатывающая отрасль станет нежизнеспособной, заявил руководитель центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в интервью

Латвии и По мнению эксперта, транзитные мощности Литвы недостаточны для перевалки черного золота, а сроки доставки сырья настолько велики, что балтийский транзит не сможет обеспечить необходимую загрузку для НПЗ в Белоруссии, а это, в свою очередь, приведет к краху нефтеперерабатывающего бизнеса.

"Для того чтобы нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работали с минимальной загрузкой, необходимо принимать два таких терминала в неделю, а то, что пришло, доставляться будет в течение двух недель. Логистика не работает — экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет", — отметил Солозобов.

Он добавил, что прибалтийские республики заинтересованы лишь в загрузке собственных портов за счет проблем белорусской стороны. Кроме того, считает эксперт, это предложение носит политический характер с расчетом на "более тесные отношения" Минска с ЕС

Сырьевые споры

Белоруссия и Россия пока не могут согласовать цены на поставки нефти. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о поиске альтернативных источников. В частности, он говорил, что Минск может приступить к реверсной закачке американской или саудовской нефти через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

отсутствует техническая возможность транспортировать нефть в Белоруссию при сохранении поставок на свои НПЗ. При этом польский оператор трубы компания PERN заявила, чтотранспортировать нефть в Белоруссию при сохранении поставок на свои НПЗ.