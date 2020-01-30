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https://ria.ru/20200130/1564037796.html
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
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РИА Новости

Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти

04:35 30.01.2020 (обновлено: 10:29 30.01.2020)
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© РИА Новости / Иван РудневНефтеперерабатывающий завод ООО "Нафтан", расположенный в белорусском городе Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
© РИА Новости / Иван Руднев
Нефтеперерабатывающий завод ООО "Нафтан", расположенный в белорусском городе Новополоцке. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Поставки нефти через балтийский транзит приведут к тому, что белорусская нефтеперерабатывающая отрасль станет нежизнеспособной, заявил руководитель центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в интервью Sputnik Латвия.
По мнению эксперта, транзитные мощности Латвии и Литвы недостаточны для перевалки черного золота, а сроки доставки сырья настолько велики, что балтийский транзит не сможет обеспечить необходимую загрузку для НПЗ в Белоруссии, а это, в свою очередь, приведет к краху нефтеперерабатывающего бизнеса.
"Для того чтобы нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работали с минимальной загрузкой, необходимо принимать два таких терминала в неделю, а то, что пришло, доставляться будет в течение двух недель. Логистика не работает — экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет", — отметил Солозобов.
Он добавил, что прибалтийские республики заинтересованы лишь в загрузке собственных портов за счет проблем белорусской стороны. Кроме того, считает эксперт, это предложение носит политический характер с расчетом на "более тесные отношения" Минска с ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Сырьевые споры

Белоруссия и Россия пока не могут согласовать цены на поставки нефти. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о поиске альтернативных источников. В частности, он говорил, что Минск может приступить к реверсной закачке американской или саудовской нефти через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
При этом польский оператор трубы компания PERN заявила, что отсутствует техническая возможность транспортировать нефть в Белоруссию при сохранении поставок на свои НПЗ.
По словам белорусского вице-премьера Дмитрия Крутого, рассматриваются также варианты поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
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Юрий СолозобовЕвросоюзЛатвияБелоруссияРоссияЛитваВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Потерявши голову по шапке не плачут! Не надо народу России белоруссов-вон как братья то поворачивают! Нам Казани и Чечни достаточно, да еще Башкирия. Все обиженные братья живут лучше кормильцев. В 80-е годы ездила в Витебск-масло, колбаса, все что хочешь, а у нас в Самаре (Куйбышев) шаром покати. Сейчас Москва и Петербург жируют!
30 января, 07:03
dd.rwk
28212462
пусть покупают где хотят, меньше к России претензий будут пред'являть...
30 января, 06:44
Валерий Носуля
4210005
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