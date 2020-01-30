Обвинение больше не требует реального срока для экс-советника Трампа

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Обвинение больше не требует реального тюремного срока для экс-советника президента США Обвинение больше не требует реального тюремного срока для экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна

"(Обвинение - ред.) согласно с обвиняемым, что условный приговор - разумный приговор", - говорится в уведомлении, поданном прокурорами в суд. При этом прокуроры согласны и на первоначально затребованный ими приговор в шесть месяцев тюрьмы.

Ранее прокуроры утверждали, что Флинн нарушил сделку с обвинением о признании вины и потому заслуживает только реального срока. В документах суда не говорится, почему прокуроры изменили свое мнение.

Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с бывшим послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему. В 2018 году судья в ходе слушаний по приговору дал понять, что намерен дать Флинну реальный срок. Видя возможность тюрьмы, Флинн просил отсрочить приговор, который намечен сейчас на 27 февраля 2020 года.

С тех пор Флинн поменял адвокатов, и его новые защитники вступили в резкую пикировку с обвинением. Они потребовали от суда отменить сделку о признании вины, но этого пока не было сделано.