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Обвинение больше не требует реального срока для экс-советника Трампа
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РИА Новости

Обвинение больше не требует реального срока для экс-советника Трампа

04:13 30.01.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Обвинение больше не требует реального тюремного срока для экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.
"(Обвинение - ред.) согласно с обвиняемым, что условный приговор - разумный приговор", - говорится в уведомлении, поданном прокурорами в суд. При этом прокуроры согласны и на первоначально затребованный ими приговор в шесть месяцев тюрьмы.
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
15 января, 05:49
Флинн отзывает признание вины в деле о разговорах с экс-послом России
Ранее прокуроры утверждали, что Флинн нарушил сделку с обвинением о признании вины и потому заслуживает только реального срока. В документах суда не говорится, почему прокуроры изменили свое мнение.
Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с бывшим послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему. В 2018 году судья в ходе слушаний по приговору дал понять, что намерен дать Флинну реальный срок. Видя возможность тюрьмы, Флинн просил отсрочить приговор, который намечен сейчас на 27 февраля 2020 года.
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С тех пор Флинн поменял адвокатов, и его новые защитники вступили в резкую пикировку с обвинением. Они потребовали от суда отменить сделку о признании вины, но этого пока не было сделано.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте 2019 года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.
Майкл Флинн
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Майкл ФлиннДональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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