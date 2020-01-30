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2020-01-30T03:46+0300
https://ria.ru/20200130/1564037445.html
Кравчук объяснил свои слова о "встрече" Сталина с Гитлером во Львове
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РИА Новости

Кравчук объяснил свои слова о "встрече" Сталина с Гитлером во Львове

03:44 30.01.2020 (обновлено: 03:46 30.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
По словам Кравчука, он об этом прочитал в СМИ. При этом политик сказал, что архивного документа, который бы мог подтвердить факт встречи, он лично не видел.
Журналист Армен Гаспарян
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"Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", — пояснил Кравчук в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.
О якобы произошедшей встрече Сталина и Гитлера перед началом Второй мировой войны Кравчук заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он попытался объяснить недавнее заявление Владимира Зеленского, в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР и нацистскую Германию.
По словам Кравчука, Зеленский имел в виду, что мировую войну спровоцировал пакт между Советским Союзом и Германией.
"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", — сказал первый украинский президент.
Утверждение Кравчука вызвало у ведущих программы недоумение. Евгений Попов переспросил у политика, что он имел в виду, однако тот проигнорировал вопрос и заявил, что фюреру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.
"А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны", — сказал Кравчук.

"Бред" и "лживые утверждения"

Высказывание Кравчука вызвало широкий общественный резонанс. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал слова первого президента Украины бредом.
По его словам, подобные "лживые и давно опровергнутые" утверждения звучат на протяжении многих лет. Мягков напомнил, что с Гитлером встречались лидеры ряда западных держав – в частности, премьер-министры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье.
Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая сочла слова первого украинского лидера маргинальной попыткой напомнить о себе. По ее словам, историческое сознание Кравчука "вызывает сожаление".
Телеведущая Ольга Скабеева обвинила Киев в попытках сочинить удобную для себя версию истории.
"Не потому что Сталин и Гитлера встречались — никогда этого не было; а потому, что мы видим, в каком выдуманном мире живет сейчас Украина — сочиняя удобную для себя версию истории", — написала она в телеграм-канале.
"И даже Кравчук так увлекся, что просто не понимает, как дико все это выглядит со стороны", — добавила она.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПопаданец
Попаданец
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попаданец
071021
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