Кравчук объяснил свои слова о "встрече" Сталина с Гитлером во Львове

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Первый президент Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

По словам Кравчука, он об этом прочитал в СМИ. При этом политик сказал, что архивного документа, который бы мог подтвердить факт встречи, он лично не видел.

"Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", — пояснил Кравчук в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.

О якобы произошедшей встрече Сталина и Гитлера перед началом Второй мировой войны Кравчук заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он попытался объяснить недавнее заявление Владимира Зеленского , в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР и нацистскую Германию.

По словам Кравчука, Зеленский имел в виду, что мировую войну спровоцировал пакт между Советским Союзом и Германией.

"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", — сказал первый украинский президент.

Утверждение Кравчука вызвало у ведущих программы недоумение. Евгений Попов переспросил у политика, что он имел в виду, однако тот проигнорировал вопрос и заявил, что фюреру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.

"А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны", — сказал Кравчук.

"Бред" и "лживые утверждения"

Высказывание Кравчука вызвало широкий общественный резонанс. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал слова первого президента Украины бредом.

По его словам, подобные "лживые и давно опровергнутые" утверждения звучат на протяжении многих лет. Мягков напомнил, что с Гитлером встречались лидеры ряда западных держав – в частности, премьер-министры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье.

Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая сочла слова первого украинского лидера маргинальной попыткой напомнить о себе. По ее словам, историческое сознание Кравчука "вызывает сожаление".

Телеведущая Ольга Скабеева обвинила Киев в попытках сочинить удобную для себя версию истории.

"Не потому что Сталин и Гитлера встречались — никогда этого не было; а потому, что мы видим, в каком выдуманном мире живет сейчас Украина — сочиняя удобную для себя версию истории", — написала она в телеграм-канале.