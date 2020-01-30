В Чебоксарах представят врио главы Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представит в Чебоксарах Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, сообщили в пресс-службе полпредства.
Президент России Владимир Путин 29 января отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев. Согласно данным на сайте Госдумы, Олег Николаев был избран в нынешний состав нижней палаты парламента по списку партии "Справедливая Россия".
"Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров представит врио главы Чувашии Николаева 30 января в 14.00 в Чебоксарах", - сообщили в полпредстве.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики 23 января. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
В понедельник, 27 января, комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. На следующий день его исключили из партии. Сам Игнатьев 27 января заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов".
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