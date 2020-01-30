В Чебоксарах представят врио главы Чувашии

В понедельник, 27 января, комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. На следующий день его исключили из партии. Сам Игнатьев 27 января заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов".