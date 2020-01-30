Глава Sputnik Эстония назвала действия Таллина цензурой

"Главная задача на сегодняшний день — вернуть всех своих сотрудников на рабочие места и вновь запустить Sputnik Эстония. Я как руководитель Sputnik Эстония готова сделать все, что от меня зависит, поэтому я буду выступать на всех представленных мне площадках, чтобы европейская общественность узнала о том беспределе, который происходит в европейской стране Эстония", — сказала Черышева на дебатах о свободе прессы, которые прошли в Париже.
"Вчера мы разговаривали с комиссарам по правам человека Дуней Миятович. Она нас предупредила, что нам в Париже необходимо быть очень осторожными с нашими желтыми жилетами, с которыми мы вчера к ней пришли. Но у нас совсем другая цель, мы надели жилеты, потому что хотим выразить солидарность со своими коллегами из эстонского Sputnik", — рассказал Вышинский во время дебатов.