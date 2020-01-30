Глава Sputnik Эстония назвала действия Таллина цензурой

ПАРИЖ, 30 янв — РИА Новости. Руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева назвала Руководитель порталаназвала действия эстонских властей в отношении журналистов агентства чистой цензурой.

"Главная задача на сегодняшний день — вернуть всех своих сотрудников на рабочие места и вновь запустить Sputnik Эстония. Я как руководитель Sputnik Эстония готова сделать все, что от меня зависит, поэтому я буду выступать на всех представленных мне площадках, чтобы европейская общественность узнала о том беспределе, который происходит в европейской стране Эстония", — сказала Черышева на дебатах о свободе прессы, которые прошли в Париже.

Она подчеркнула, что в основном все сотрудники Sputnik Эстония — граждане Эстонии. "Поэтому я считаю, что такими своими действиями полиция гнобит своих собственных граждан и готова посадить в тюрьму своих граждан только за то, что они работают в российском СМИ", — добавила Черышева.

Дебаты, организованные ассоциацией "Франко-российский диалог", состоялись в среду вечером во французской столице. В дискуссии приняли участие исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель Sputnik Эстония , пришедшие на мероприятие в желтых жилетах, чтобы поддержать коллег, журналист Sud Radio Андрэ Беркофф, репортер и заместитель директора журнала Paris Match Режис ле Соммье.

Во вторник в Страсбурге Вышинский и Черышева встретились с комиссарам Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, чтобы обсудить сложившуюся в Эстонии ситуацию.

"Вчера мы разговаривали с комиссарам по правам человека Дуней Миятович. Она нас предупредила, что нам в Париже необходимо быть очень осторожными с нашими желтыми жилетами, с которыми мы вчера к ней пришли. Но у нас совсем другая цель, мы надели жилеты, потому что хотим выразить солидарность со своими коллегами из эстонского Sputnik", — рассказал Вышинский во время дебатов.

Черышева добавила, что у нее сложилось ощущение, что у комиссара СЕ неполная информация по ситуации со Sputnik Эстония.

"Поэтому она (Дуня Миятович. — Прим. ред.) задавала мне дополнительные вопросы, на которые я, безусловно, ответила. Это и было моей целью поездки в ПАСЕ — донести максимальную информацию по ситуации вокруг Sputnik Эстония", — добавила руководитель портала.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.