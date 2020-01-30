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В РАН рассказали о состоянии книг из сгоревшей библиотеки
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РИА Новости

В РАН рассказали о состоянии книг из сгоревшей библиотеки

01:45 30.01.2020
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам
Сотрудники МЧС России на месте пожара в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам
© РИА Новости / Артем Житенев
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Сотрудники МЧС России на месте пожара в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько миллионов книг, которые пострадали во время тушения пожара в библиотеке Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук в 2015 году, все еще находятся в специальном холодильнике, где из них должна до конца испариться влага, рассказала РИА Новости кандидат филологических наук, руководитель Фундаментальной библиотеки РАН Людмила Тихонова.
Сильный пожар, вызвавший обрушение кровли и части стены, произошел 30 января 2015 года в здании ИНИОН (четвертой по объему фондов библиотеке страны) на Нахимовском проспекте в Москве. В результате пострадала уникальная библиотека института, насчитывавшая 14,2 миллиона экземпляров на древних, современных восточных, европейских и русском языках. Потери превысили пять миллионов экземпляров. Здание было ярким образцом советского модернизма, его построили в 1964-1967 годах по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова.
Пожар в библиотеке Института общественных наук в Москве
01:35
Пожар в здании библиотеки ИНИОН (2015)
"Работаем понемножку. Строительство у нас идет нового светлого здания. По возможности что-то пытаемся восстановить. Значительная часть (книг - ред.) у нас находится в холодильнике... Очень большой объем, несколько миллионов единиц хранения, как мы называем, а таких больших сушилок в нашей стране просто нет", - рассказала Тихонова.
Она отметила, что книги, находящиеся в холодильнике, не столько сгорели, сколько были пропитаны водой во время тушения.
"Они обледенели, превратились в одну сплошную ледышку. Ну за пять лет немножко эта ледышка опала. Сейчас мы пытаемся сфотографировать все это дело, каждый документ, и ввести данные с этих фотографий в компьютер. Работа длительная, требует больших денежных вложений, к сожалению, мы их не имеем. По возможности, по своим силам мы восстанавливаем", - добавила Тихонова.
По ее словам, книги может спасти только полное испарение воды, поскольку если на бумаге останется влага, то, оказавшись на воздухе, книга через некоторое время покроется грибком.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам. Архивное фото
17 апреля 2015, 15:42
Прокуратура: ИНИОН не получал денег для ремонта противопожарных системРуководством ИНИОН неоднократно направлялись письма в РАН и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) о предоставлении денежных средств для ремонта здания ИНИОН, а также реконструкции, сообщает ГП РФ, но средства в должном количестве не выделялись.
Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, из хранилища сгоревшего здания и ангара вывезено около тысячи тонн книг, в морозильные камеры - 800 тонн.
"Это приблизительно три-четыре миллиона книг, инвентаризацию которых провести невозможно без выделения средств и электронного каталога. Пострадавшие в результате пожара книги не реставрировались, средства на эти работы не выделялись", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В ведомстве также отметили, что за пять лет численность сотрудников ИНИОН РАН уменьшилась с 650 до 500 человек.
"Общий объем финансирования на восстановление (здания библиотеки - ред.) составляет 6,75 миллиарда рублей, в том числе 2,1 миллиарда рублей выделено в 2019 году", - добавили в пресс-службе Минобрнауки.
Как сообщили в министерстве, в 2019 году были выполнены работы по установке железобетонных свай, плит перекрытия и покрытия подземной части и первого этажа, "работы по устройству колонн, деформационных швов, балок, стен, лестниц, перегородок на -1 и -2 этажах", и другие ремонтные работы. Кроме того, было поставлено оборудование приточных и вытяжных установок, дизельные генераторы, оконные и витражные конструкции и облицовочный камень для фасада здания.
Проект благоустройства терриотрии библиотеки ИНИОН
28 марта 2019, 12:53
Сгоревшее здание ИНИОН планируется восстановить к осени 2022 года
В июле 2019 года серьезно пострадавшее в огне здание полностью снесли. При этом главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заверил, что ИНИОН восстановят в соответствии с первоначальным проектом Белопольского. Ранее власти Москвы также сообщали, что проект реконструкции библиотеки, на которую правительство России выделило 6,8 миллиарда рублей, предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика.
Как указывается на сайте мэрии Москвы, на территории у ИНИОН после реконструкции будет создано новое городское пространство для прогулок и отдыха, где также будут проходить лекции о науке и искусстве, а также выставки современных художников.
ИНИОН - крупнейший научный информационный центр России в области социальных и гуманитарных наук. Его библиотека насчитывает 14,2 миллиона экземпляров, в том числе редкие издания XVI - начала XX веков. В библиотеке имеются самые полные, а в отдельных случаях единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.
У входа в здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
30 апреля 2015, 12:21
Экс-директору ИНИОН РАН Пивоварову предъявлено обвинение в халатностиСотрудниками МЧС неоднократно выявлялись многочисленные нарушения соблюдения требований противопожарной безопасности, которые ответственными должностными лицами ИНИОН устранялись лишь частично, заявили в СК РФ.
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Пожар в библиотеке ИНИОНБиблиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН)Российская академия наукМинистерство образования и науки РФМоскваРоссияОбщество
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