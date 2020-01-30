В РАН рассказали о состоянии книг из сгоревшей библиотеки

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько миллионов книг, которые пострадали во время тушения Несколько миллионов книг, которые пострадали во время тушения пожара в библиотеке Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук в 2015 году, все еще находятся в специальном холодильнике, где из них должна до конца испариться влага, рассказала РИА Новости кандидат филологических наук, руководитель Фундаментальной библиотеки РАН Людмила Тихонова.

Сильный пожар, вызвавший обрушение кровли и части стены, произошел 30 января 2015 года в здании ИНИОН (четвертой по объему фондов библиотеке страны) на Нахимовском проспекте в Москве. В результате пострадала уникальная библиотека института, насчитывавшая 14,2 миллиона экземпляров на древних, современных восточных, европейских и русском языках. Потери превысили пять миллионов экземпляров. Здание было ярким образцом советского модернизма, его построили в 1964-1967 годах по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова.

"Работаем понемножку. Строительство у нас идет нового светлого здания. По возможности что-то пытаемся восстановить. Значительная часть (книг - ред.) у нас находится в холодильнике... Очень большой объем, несколько миллионов единиц хранения, как мы называем, а таких больших сушилок в нашей стране просто нет", - рассказала Тихонова.

Она отметила, что книги, находящиеся в холодильнике, не столько сгорели, сколько были пропитаны водой во время тушения.

"Они обледенели, превратились в одну сплошную ледышку. Ну за пять лет немножко эта ледышка опала. Сейчас мы пытаемся сфотографировать все это дело, каждый документ, и ввести данные с этих фотографий в компьютер. Работа длительная, требует больших денежных вложений, к сожалению, мы их не имеем. По возможности, по своим силам мы восстанавливаем", - добавила Тихонова.

По ее словам, книги может спасти только полное испарение воды, поскольку если на бумаге останется влага, то, оказавшись на воздухе, книга через некоторое время покроется грибком.

Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, из хранилища сгоревшего здания и ангара вывезено около тысячи тонн книг, в морозильные камеры - 800 тонн.

"Это приблизительно три-четыре миллиона книг, инвентаризацию которых провести невозможно без выделения средств и электронного каталога. Пострадавшие в результате пожара книги не реставрировались, средства на эти работы не выделялись", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

В ведомстве также отметили, что за пять лет численность сотрудников ИНИОН РАН уменьшилась с 650 до 500 человек.

"Общий объем финансирования на восстановление (здания библиотеки - ред.) составляет 6,75 миллиарда рублей, в том числе 2,1 миллиарда рублей выделено в 2019 году", - добавили в пресс-службе Минобрнауки.

Как сообщили в министерстве, в 2019 году были выполнены работы по установке железобетонных свай, плит перекрытия и покрытия подземной части и первого этажа, "работы по устройству колонн, деформационных швов, балок, стен, лестниц, перегородок на -1 и -2 этажах", и другие ремонтные работы. Кроме того, было поставлено оборудование приточных и вытяжных установок, дизельные генераторы, оконные и витражные конструкции и облицовочный камень для фасада здания.

В июле 2019 года серьезно пострадавшее в огне здание полностью снесли. При этом главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заверил, что ИНИОН восстановят в соответствии с первоначальным проектом Белопольского. Ранее власти Москвы также сообщали, что проект реконструкции библиотеки, на которую правительство России выделило 6,8 миллиарда рублей, предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика.

Как указывается на сайте мэрии Москвы, на территории у ИНИОН после реконструкции будет создано новое городское пространство для прогулок и отдыха, где также будут проходить лекции о науке и искусстве, а также выставки современных художников.