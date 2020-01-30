Помпео и Рааб обсудили план ближневосточного урегулирования

"Диалог министра и госсекретаря был посвящен возможностям экономического сотрудничества Британии и США, а также кооперации в области безопасности. Они обсудили американское предложение по урегулированию ближневосточного конфликта, ситуацию в Иране и Йемене. Министр подчеркнул необходимость деэскалации напряженности", - говорится в сообщении пресс-службы.