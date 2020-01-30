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Помпео и Рааб обсудили план ближневосточного урегулирования
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РИА Новости

Помпео и Рааб обсудили план ближневосточного урегулирования

01:05 30.01.2020
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© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложенный Вашингтоном план ближневосточного урегулирования, а также вопросы сотрудничества в области экономики и безопасности, сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.
Помпео находится в Лондоне, встреча с Раабом прошла в закрытом от прессы режиме. На четверг запланированы переговоры госсекретаря с британским премьером Борисом Джонсоном.
"Диалог министра и госсекретаря был посвящен возможностям экономического сотрудничества Британии и США, а также кооперации в области безопасности. Они обсудили американское предложение по урегулированию ближневосточного конфликта, ситуацию в Иране и Йемене. Министр подчеркнул необходимость деэскалации напряженности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Рааб также подтвердил, что Британия разочарована решением США отказать в выдаче жены американского дипломата, причастной к ДТП, в котором погиб британский подросток Гарри Данн.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДоминик РаабМайк ПомпеоБорис ДжонсонГосударственный департамент СШАВеликобританияЛондонСШАВ мире
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