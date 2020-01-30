Адвокат не подтвердил, что Иссахар покинула подмосковную колонию

НОВОЕ ГРИШИНО (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Защита помилованной израильтянки Наамы Иссахар не подтвердила, что девушка вышла на свободу из подмосковной женской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Добрынин.
Ранее в СМИ со ссылкой на информированные источники сообщалось, что Иссахар покинула подмосковную колонию и уже находится в Москве.
"Это точно нет. Если бы так было, я не приезжал бы (к колонии), у меня нет такого подтверждения. Тем не менее, у меня нет подтверждения, что она находится в колонии, кто же знает", - рассказал Добрынин.
В среду вечером президент РФ Владимир Путин своим указом помиловал Иссахар, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Указ вступил в силу с момента его подписания. Следуя регламенту, с указом должна быть ознакомлена администрация колонии, дабы приступить к освобождению помилованной. Поздно вечером того же дня Добрынин у стен колонии сообщал журналистам, что девушка должна выйти на свободу в четверг. Увидится с подзащитной ему не удалось.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.