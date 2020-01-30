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Адвокат не подтвердил, что Иссахар покинула подмосковную колонию
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РИА Новости

Адвокат не подтвердил, что Иссахар покинула подмосковную колонию

00:49 30.01.2020
2078
© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
НОВОЕ ГРИШИНО (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Защита помилованной израильтянки Наамы Иссахар не подтвердила, что девушка вышла на свободу из подмосковной женской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Добрынин.
Ранее в СМИ со ссылкой на информированные источники сообщалось, что Иссахар покинула подмосковную колонию и уже находится в Москве.
"Это точно нет. Если бы так было, я не приезжал бы (к колонии), у меня нет такого подтверждения. Тем не менее, у меня нет подтверждения, что она находится в колонии, кто же знает", - рассказал Добрынин.
В среду вечером президент РФ Владимир Путин своим указом помиловал Иссахар, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Указ вступил в силу с момента его подписания. Следуя регламенту, с указом должна быть ознакомлена администрация колонии, дабы приступить к освобождению помилованной. Поздно вечером того же дня Добрынин у стен колонии сообщал журналистам, что девушка должна выйти на свободу в четверг. Увидится с подзащитной ему не удалось.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
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Наама ИссахарМоскваМосковская областьРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ну да всех простим, долги простим, земли подарим.
30 января, 06:28
mmark-410
1400100
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