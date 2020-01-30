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Ливийские СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат и танков
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РИА Новости

Ливийские СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат и танков

00:20 30.01.2020 (обновлено: 09:08 30.01.2020)
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
Танки турецкой армии. Архивное фото
КАИР, 30 янв — РИА Новости. Турецкие ВМФ доставили в Триполи солдат и танки, сообщил ливийский телеканал "218" со ссылкой на очевидцев.
По их словам, турки прибыли во вторник и среду на двух военных кораблях и высадились на берег. Еще один, транспортный, корабль привез технику.
По данным портала "Ахмар Ливия", ссылающегося на неназванные источники, выгруженные боеприпасы и оборудование отправили на базу ВВС в центре ливийской столицы.
Этот же сайт ранее сообщил о прибытии в понедельник в аэропорт Мисраты 40 турецких офицеров на самолете авиакомпании Afriqya Airways.
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В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает Ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
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Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. Девятнадцатого января в Берлине прошла шестая конференция по урегулированию в регионе, в которой, кроме Хафтара и Сарраджа, приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Участники обязались положить конец иностранному вмешательству в конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в Ливию. Однако финальный документ из 55 пунктов Хафтар не подписал.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарТриполиЛивияТурцияВ мире
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