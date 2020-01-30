Ливийские СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат и танков

КАИР, 30 янв — РИА Новости. Турецкие ВМФ доставили в Триполи солдат и танки, сообщил ливийский телеканал "218" со ссылкой на очевидцев.

По их словам, турки прибыли во вторник и среду на двух военных кораблях и высадились на берег. Еще один, транспортный, корабль привез технику.

По данным портала "Ахмар Ливия", ссылающегося на неназванные источники, выгруженные боеприпасы и оборудование отправили на базу ВВС в центре ливийской столицы.

Этот же сайт ранее сообщил о прибытии в понедельник в аэропорт Мисраты 40 турецких офицеров на самолете авиакомпании Afriqya Airways.

Ситуация в Ливии и попытки урегулирования

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает Ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.

Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. Девятнадцатого января в Берлине прошла шестая конференция по урегулированию в регионе, в которой, кроме Хафтара и Сарраджа, приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.