Хафтар не подписывал принятый в Берлине документ, заявила Меркель

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не давал своего согласия на принятый в Берлине документ по Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В Берлине 19 января состоялась международная встреча по Ливии, на которой также присутствовали Хафтар и его оппонент, глава правительства национального согласия Файез Саррадж. По итогам конференции был согласован документ о принципах урегулирования конфликта в Ливии, состоящий из 55 пунктов.
"Саррадж принял эти 55 пунктов и перемирие, а Хафтар согласился на перемирие и назвал пять имен для военного комитета. Он (Хафтар) не принял 55 пунктов. Он только согласился с перемирием", - заявила она по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Меркель отметила, что целью конференции было согласование принципов урегулирования. По ее словам, сейчас необходимо работать над тем, чтобы стороны официально признали перемирие в Ливии и провели заседание военного комитета в Женеве.