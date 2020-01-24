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Хафтар не подписывал принятый в Берлине документ, заявила Меркель
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РИА Новости

Хафтар не подписывал принятый в Берлине документ, заявила Меркель

18:14 24.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не давал своего согласия на принятый в Берлине документ по Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В Берлине 19 января состоялась международная встреча по Ливии, на которой также присутствовали Хафтар и его оппонент, глава правительства национального согласия Файез Саррадж. По итогам конференции был согласован документ о принципах урегулирования конфликта в Ливии, состоящий из 55 пунктов.
"Саррадж принял эти 55 пунктов и перемирие, а Хафтар согласился на перемирие и назвал пять имен для военного комитета. Он (Хафтар) не принял 55 пунктов. Он только согласился с перемирием", - заявила она по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Меркель отметила, что целью конференции было согласование принципов урегулирования. По ее словам, сейчас необходимо работать над тем, чтобы стороны официально признали перемирие в Ливии и провели заседание военного комитета в Женеве.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарАнгела МеркельЛивияБерлин (город)В мире
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