Хафтар не подписывал принятый в Берлине документ, заявила Меркель

"Саррадж принял эти 55 пунктов и перемирие, а Хафтар согласился на перемирие и назвал пять имен для военного комитета. Он (Хафтар) не принял 55 пунктов. Он только согласился с перемирием", - заявила она по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.