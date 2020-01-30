Раввин Борода: что творится в Украине, Польше, Прибалтике – преступно

Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста

В Москве завершился проходящий раз в пять лет Съезд Федерации еврейских общин России – ведущей в стране организации последователей иудаизма, отмечающей свое 20-летие. Почти 150 раввинов и представителей общин из всех регионов, а также зарубежные гости обсудили итоги прошедшей пятилетки и планы на будущее, самые актуальные вопросы религиозно-общественной жизни страны и мировые тренды в целом. Каковы резолюции съезда, как его участники оценивают тенденции некоторых стран к пересмотру истории и итогов войны, Холокоста, ответственности, каковы пути решения демографических задач, а также в чем секреты успеха, здоровья и счастья - в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал президент ФЕОР, участник соревнований Ironman раввин Александр Борода. Беседовала Ольга Липич.

- Александр Моисеевич, насколько важна для делегатов, гостей съезда и для Вас лично тема 75-летия освобождения Красной Армией Освенцима и Победы над фашизмом? Что Вы можете сказать о тенденциях некоторых стран к пересмотру истории и итогов войны, Холокоста, ответственности?

- Эта тема для нас важна всегда, не только в юбилейный год. Ведь именно победа над нацизмом сохранила наш народ. День Победы, память о тех событиях священны для еврейской общины.

Позиция еврейской общины довольно резкая по отношению к пересмотру истории. Мы всегда выступаем категорически против каких-либо игр с историческими фактами, с нежеланием признать свою вину в пособничестве фашизму.

То, что творится в современной Украине, Польше, странах Прибалтики касательно героизации преступников, замалчивания правды – неприемлемо и преступно. То, что мы всегда готовы выступать против такой политики – считаю важным.

И чем больше общественных организаций будет высказывать осуждение таким действиям, тем больше вероятности, что наше мнение будет услышано.

- Недавно Вы сказали РИА Новости, что еврейская община может сыграть важную роль в реализации обозначенных президентом задач по поддержке семьи в России. Каким образом?

- Еврейская община может сыграть важную роль по одной простой причине - семья и дети составляют одну из основ религиозной жизни человека. Создание семьи во всех культурах является большим праздником. У нас принято уже при рождении ребенка желать ему создать свою семью.

Традиционная еврейская семья, как правило, многодетна. В рождении и воспитании детей - один из важнейших смыслов жизни человека.

К сожалению, в современном обществе эти ценности нивелируются. Кажется, что семья - это что-то устаревшее, что дети могут выступать помехой для успешной карьеры. Есть проблема в сознании людей, но также есть экономическая и социальная составляющая проблемы.

Наша основная деятельность направлена на возрождение традиционных ценностей. Мы организуем благотворительные программы для поддержания молодых семей, открываем еврейские детские сады и ясли, развиваем досуговые клубы для детей и подростков, детские оздоровительные лагеря. Именно в этих направлениях мы видим свою роль и планируем дальше развиваться.

- Какие еще проблемы и задачи сегодня стоят перед общиной, какие пути их решения Вы видите?

- Нам ближе слово "задачи", нежели "проблемы". Потому что каких-то серьезных проблем, которые мешают жить, нет.

Основные задачи были обозначены как раз сейчас на Съезде. Одна из них - продолжить с той же силой и интенсивностью развитие региональных общин, чтобы инфраструктура еврейской жизни была полноценной и самодостаточной, позволяющей еврею соблюдать традиции в полной мере в родном городе. Мы хотим, чтобы больше евреев приходило в синагогу, строило свою жизнь на основе Торы и заповедей.

Мы хотим укреплять межрелигиозную и межнациональную дружбу, все больше фокусируясь на наших общих целях.

Мы продолжаем бороться против маргинальных проявлений антисемитизма в интернете, и выступаем против антисемитских настроений в международном пространстве.

Вся наша работа построена вокруг этих задач, каждая из которых глобальна и требует колоссальных сил для осуществления.

- Как отразится на жизни общины новый состав правительства РФ? В каких областях особенно важно взаимодействие, чего Вы ждете от новых министров?

- Думаю, новое правительство было сформировано для осуществления новых задач и аккордов развития страны, заданных президентом. То, что было озвучено президентом для Федерального собрания, никак не противоречит нашей деятельности и лишь подчеркивает важность задач, которые мы всегда старались выполнить.

Новый премьер министр Михаил Мишустин направил приветственное письмо Съезду. В этом приветствии не только тёплые слова поздравления, но и поддержка нашей деятельности. Мы благодарны за поддержку правительству России. Уверен, что правительство понимает нашу важную роль в утверждение духовных, нравственных ценностей в обществе, и в дальнейшем будет поддерживать развитие религиозных организаций.

- Какие изменения, на Ваш взгляд, нужны сегодня в сферах образования, культуры и социальной защиты, чтобы молодые люди вырастали порядочными и эрудированными гражданами, а люди среднего и пожилого возраста не утрачивали смысла и вкуса жизни?

- Этот вопрос поднимает две разные темы. Что касается людей пожилого возраста – им в первую очередь нужно внимание и общение. Наше уважение перед жизненным опытом людей золотого возраста должно находить отражение в помощи им. В еврейской общине широко представлены клубы для людей старшего возраста. Это и уроки Торы, и творческие коллективы, и развлекательные программы, и просто встречи с ровесниками. Вижу, что и в Москве, и в регионах все больше открывается государственных досуговых центров для пожилых людей. Это очень и очень ценное социальное явление, которое позитивно влияет и на молодое поколение. К работе в таких центрах полезно привлекать молодежь в качестве волонтеров. Не только с воспитательной целью. Думаю, и самим ребятам интересно узнавать про недавнее прошлое, чувствовать свою социальную значимость.

Что касается образовательных программ, то, конечно, фокус на моральных установках не менее важен, чем на знаниях. Воспитание духовных и нравственных ценностей должно начинаться с самого детства. Ребенок должен расти, понимая, что такое хорошо, что такое плохо. Но, конечно, одни лишь уроки по этике не решат задачу. Думаю, привлечение детей к добрым поступкам, каким-то благотворительным или социальным акциям даст, куда больший результат.

- Какие ценности и смыслы в жизни Вы считаете основными? Есть ли у каждого человека миссия в этом мире и как советуете ее искать и выполнять? Чем грозит погоня за удовольствиями и потреблением?

- Наверное, каждый человек в определенный период жизни задумывается о смысле своей жизни. Экзистенциальные вопросы, не находящие никаких ответов, могут быть мучительны для человека. Вообще, ощущение бесцельности собственного существования не просто лишает человека счастья. Оно действительно качественно портит ему жизнь. Религия в этом смысле - спасательный круг.

В иудаизме человеческая жизнь бесконечно ценна, ее ценность приравнивается к ценности целого мира. Написано, что мир был создан для человека. Это очень важное ощущение, ощущение собственной значимости.

Также еврейская традиция возлагает на людей ответственность за изменения в этом мире. У нас есть не только право, но и возможность возвращать наш мир к изначальной гармонии. Когда человек понимает, что каждый его поступок способен повлиять на мироустройство, он более внимателен к своим действиям. Есть опорные нравственные ориентиры, которые актуальны для всех. Думаю, если стараться преуспеть в их исполнении, то это уже серьезная задача на целую жизнь. И главное - это дарит душевное спокойствие, лишает каких-то лишних терзаний.

Насчет погони за удовольствием и потреблением. Удовольствие в иудаизме не обязательно содержит отрицательную коннотацию. Наоборот, есть много заповедей, говорящих о наслаждении, радости. Например, наслаждение субботой, веселье праздников, любовные отношения между супругами. Погоня возникает тогда, когда нет гармонии в жизни, когда человек стремится заполнить внутреннюю пустоту какими-то сиюминутными способами. Но так как цели ложные, то и достигнуть их невозможно, от чего такая погоня за удовольствием становится бесконечной, лишающей сил. В первую очередь нужна правильная расстановка приоритетов в жизни. Именно в этом религия может стать незаменимой инструкцией.

- Поделитесь, пожалуйста, личными секретами счастья, здоровья, любви к людям, силы и успешности?

- В жизни все должно быть на своих местах. Нужно уметь правильно ставить задачи и работать, иногда очень много работать, для их достижения.

Любовь к людям, какой тут может быть секрет? Есть заповедь, одна из основополагающих: возлюби ближнего. Один из величайших Мудрецов, рабби Гилель, сказал, что в этом и есть вся Тора, а остальное лишь комментарии.

- Каковы Ваши достижения в тренировках и планы в Ironman? Что все-таки важнее: дух или тело?

- Я два раза участвовал в half Ironman, получилось улучшить свой результат во второй раз. Планирую участвовать в третьем летом в Санкт-Петербурге. Что важнее? Дух, но тело тоже очень важно. Именно соединение души и тела дают жизнь. Здоровье дает нам возможность творить добро, совершенствоваться в хороших делах. Мудрецы Торы уделяли много внимание здоровью человека. Самый известный из них, Рамбам (Маймонид), написал много рекомендаций, касающихся питания, сна и, в том числе, спортивных занятий.

Еще раз повторюсь – в человеке все должно быть гармонично.

- А насколько гармонично развивается диалог ФЕОР с другими религиозными организациями России – в каких областях взаимодействуете?

- Мы являемся членами Межрелигиозного совета, участвуем в регулярных встречах и мероприятиях совета. Мы вместе работаем над социальными и общественными проблемами, вносим свои предложения, выступаем против каких-то негативных явлений. Все это делается сообща и с уважением друг к другу. Но и за рамками официально выстроенных положительных связей, у нас очень теплые дружеские отношения и со всеми традиционными конфессиями России. Когда представители разных религиозный течений дружат, это дает хороший пример всем. Во многом благодаря этому в России сегодня сохраняется крайне низкий уровень антисемитизма и вообще ксенофобских настроений.

- Какие достижения ФЕОР за 20 лет Вы бы выделили как самые важные?

- Самые важные, конечно, это люди - количественное, а главное качественное изменение. За эти 20 лет российское еврейство кардинально изменилось. Иудаизм стал неотъемлемой частью жизни сотен тысяч людей, в крупных городах России общины самостоятельны, развита инфраструктура еврейской жизни: детские сады, школы, кошерные магазины и рестораны.

Изначально под эгидой ФЕОР работало 69 синагог и общинных центров, сейчас их – 164. Благодаря поддержке президента и правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов власти, ФЕОР успешно реализует программу возвращения и восстановления исторических синагог, строительства общинных центров. На сегодняшний день, за 20 лет работы, возвращено 23 исторических здания синагог, построено и реконструировано – 46 зданий. Под эгидой ФЕОР и фонда "Ор Авнер" насчитывается свыше 150 учебных заведений, в противовес 42 учебным заведениям 20 лет назад. Положительная динамика наблюдается во всех направлениях.

- Съезд раввинов и представителей всех общин проводится раз в пять лет – для чего? И очевидно, это затратное мероприятие - кто его финансирует?

- Это некий рубеж для того, чтобы подвести итоги и наметить планы на ближайшие пять лет, обозначить основные векторы развития общины. Съезд также дает возможность обменяться опытом, идеями, знаниями. В программу входят несколько форумов: для попечителей общин, для раввинов и председателей, для молодежных лидеров. В рамках форумов проходят лекции и круглые столы.

Съезд финансируется из бюджета организации.

- Могли бы Вы озвучить задачи на будущее и какие резолюции принял Съезд?

- Касательно ближайших перспектив, во время Съезда мы приняли 6 резолюций. "О сохранении исторической правды", "О поддержке материнства и детства", "О противодействии ксенофобии и антисемитизму", "О состоянии и развитии межрелигиозных отношений", "Перспективы развития еврейской общинной жизни России". Их реализация во многом определит наши основные направления деятельности на ближайшие 5 лет.