Международную академию искусств Санкт-Петербурга откроет Дэвид Датуна

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американский художник Дэвид Датуна торжественно откроет Международную академию искусств в Санкт-Петербурге 31 января, сообщает пресс-служба организатора.
Его картина с изображением президента России "Всевидящий В" будет впервые представлена широкой публике 1 февраля.
Ранее работа, созданная накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, вызвала всеобщий ажиотаж и была куплена российским бизнесменом Кюри Усмановым за 400 тысяч евро.
"Полотно должны увидеть на разных выставках в разных странах. Я уверен, то у "Всевидящего В" большая судьба", - отметил владелец картины.
Ее презентация мировому бизнес-сообществу запланирована на ПМЭФ-2020.
Все участники открытия Международной академии искусств получат футболки с изображением картины и автографом художника. По его словам, первой такую футболку получила министр культуры РФ Ольга Любимова.
В Академии на постоянной основе будет работать галерея искусств, куратором которой станет Датуна. На данный момент уже запланировано десять выставок известных международных и российских художников, начиная с февраля текущего года.
Здание Санкт-Петербургской академии искусств находится по адресу: Набережная Макарова, 34а.
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