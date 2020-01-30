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https://ria.ru/20200130/1564023603.html
"Осуждать за намерения — странно". Москва отстояла полномочия в ПАСЕ
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РИА Новости

"Осуждать за намерения — странно". Москва отстояла полномочия в ПАСЕ

08:00 30.01.2020 (обновлено: 10:30 30.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, куда вернулась российская делегация, началась со скандала. Страны Балтии и Украина предложили ограничить полномочия Москвы, но не получилось. Почему Совет Европы не поддался на провокации, разбиралось РИА Новости.

Непредсказуемая процедура

Конфликт начался с выступления депутата от Литвы Зингериса Эмануэлиса. Едва в Страсбурге открылось заседание, он предложил пересмотреть порядок работы национальных делегаций и ограничить полномочия России. Повод нашелся: российские власти, утверждает Зингерис, не выполняют решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Не промолчала и украинская делегация. Беспокойство Киева вызвала запущенная в России конституционная реформа. Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко расценил как угрозу предложение Владимира Путина отдать приоритет российским законам над международным правом. Если эта поправка будет внесена в основной закон, то Москва откажется выполнять любые решения ЕСПЧ, предположил украинский парламентарий.
Депутат из Латвии Мария Голубева высказалась против участия в составе российской делегации представителей Крыма, обосновав это тем, что полуостров в Совете Европы (СЕ) продолжают считать украинской территорией. Соответственно, приезд крымчан в Страсбург нелегитимен. Возмутилась Голубева и участием жителей Крыма в федеральных и парламентских выборах, проводящихся на российской территории.
Претензии делегаций из стран Балтии направили в мониторинговую комиссию, которая вынесет итоговое решение. Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье не исключила, что не всем делегациям продлят полномочия. Но сделала оговорку: "Это очень непредсказуемая процедура".
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание зимней сессии ПАСЕ во французском Страсбурге
Заседание зимней сессии ПАСЕ во французском Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заседание зимней сессии ПАСЕ во французском Страсбурге

Претензии без оснований

Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что парламентарии покинут зимнюю сессию, если в отношении России действительно последуют какие-либо ограничения. "Надеюсь, здравомыслящее большинство не будет принимать такие решения", — сказал он.
Дискуссии о том, как поправки в Конституцию повлияют на исполнение Россией постановлений ЕСПЧ, Толстой назвал преждевременными. "Осудить Россию за поправки в основной закон, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе? Это странно", — заметил глава российской делегации.
Присутствие крымских депутатов в составе российской делегации Толстой назвал законным и сослался на выводы Венецианской комиссии СЕ, где это право закреплено. "Я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий. Когда нет почвы, хватаются за любой предлог", — подчеркнул Толстой.
С его точкой зрения в итоге согласилась и мониторинговая комиссия ПАСЕ. Уже на следующий день после спровоцированного Литвой и Латвией конфликта полномочия России были подтверждены в полном объеме. Более того, Петр Толстой большинством голосов был избран вице-спикером ПАСЕ.
© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конституция Российской Федерации

Угроза остаться без российских взносов

Учитывая, что участие России в работе ПАСЕ недавно было восстановлено в полном объеме, делегаты Госдумы рассчитывали, что никаких новых ограничений не последует. Прошлой весной за восстановление прав Москвы в работе организации высказалось большинство национальных делегаций. Венецианская комиссия ПАСЕ подтвердила, что разногласия в связи с Крымом и Донбассом не могут ограничивать право голоса.
На осеннюю сессию российская делегация прибыла в полном составе. Тогда заседание совпало с семидесятилетием Совета Европы. Однако праздничные мероприятия омрачили демарши делегатов Украины, Литвы, Эстонии и Грузии, осудивших возвращение права голоса России и выпустивших совместное заявление. Документ приняли во внимание, но на полномочия Москвы он не повлиял. Киев в знак протеста отказался участвовать в той сессии ПАСЕ.
Пересматривать решение организация не стала еще и потому, что в июле Россия внесла в Совет Европы всю сумму за свое членство в 2019 году. Москва заплатила взнос и за предыдущие два года, хотя фактически в работе ПАСЕ не участвовала. Для организации, которая испытывала нехватку средств, это был важный вклад.
В отсутствие российского участия ПАСЕ была вынуждена отказаться от нескольких инфраструктурных проектов, конференций и круглых столов, сократить зарплаты сотрудников. Повременить пришлось и с ремонтом штаб-квартиры Совета Европы. Страны Восточной Европы и Украины несколько раз вносили сумму, превышающую размер членских взносов, но это не сильно помогло организации.
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель российской делегации зампредседателя Государственной думы Петр Толстой и председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников во время работы зимней сессии ПАСЕ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой и председатель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель российской делегации зампредседателя Государственной думы Петр Толстой и председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников во время работы зимней сессии ПАСЕ

Уставные нарушения

"Претензии ПАСЕ к России всегда политизированы. Там опасаются изменений в Конституцию России, хотя дискуссия на эту тему в нашей стране только началась. Причем в конституциях многих государств — членов Совета Европы давно заложено положение о первостепенной роли национального законодательства. Например, в Германии ратификационный закон, связанный с Европейской конвенцией о правах человека, имеет статус федерального. То есть конституция выше обязательств Берлина перед документом", — заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Главным недостатком в работе ПАСЕ Косачев считает то, что многие делегации не вникают в суть обсуждаемых проблем и голосуют по инерции.
"Мнение о стране или проблеме у многих национальных делегаций формируется под воздействием того, что они читают в местных СМИ. Получается, что чаще реагируют на мифы и симулякры угроз. Содержательно убедить их в чем-либо сложно. Отсюда решение важных политических проблем становится заложником этого серого большинства в ПАСЕ", — высказал он свое мнение.
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Специалист по международному праву, преподаватель МГЮА Артур Гуласарян пояснил РИА Новости, что по правилам процедуры ПАСЕ оспаривать полномочия делегаций можно в случае, если они грубо нарушаю
"Устав СЕ не уполномочивает ПАСЕ самостоятельно ограничивать права членов. Ключевая роль в этом отведена Комитету министров СЕ. Кроме того, предусмотрена процедура консультаций Комитета министров с ПАСЕ. Становится очевидным, что ограничение полномочий национальных делегаций в одностороннем порядке — это нарушение положений устава", — пояснил правовед.
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