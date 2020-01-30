Звезда "Игры престолов" воюет, Мэрил Стрип воспитывает. Кино недели

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. До "Оскара" осталось чуть больше недели, две картины, собравшие множество номинаций, выходят сегодня: военная драма "1917" и экранизация "Маленьких женщин". А еще русский блокбастер с Риналем Мухаметовым и ну очень страшная сказка "Гретель и Гензель". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.
Перевернутый мир
Похоже, Риналь Мухаметов становится главным актером российских фантастических блокбастеров: он появился в "Притяжении" и "Вторжении", а сейчас с ним выходит новая картина — "Кома".
После страшной аварии молодой талантливый архитектор Виктор (Мухаметов) перемещается в мир, который напоминает реальность лишь отчасти. В эту вселенную попадают люди, оказавшиеся в коме, и она состоит из их воспоминаний. Подсознание человека фрагментарно, так что все здесь выглядит странно. Тут не действуют законы физики: можно встретить перевернутые башни и странные конструкции, а озера и ледники находятся прямо в мегаполисах.
Виктор такой не один — встречает других выживших и их вожака (Константин Лавроненко). Ему объясняют, что он тут не случайно, а мир этот вовсе не безопасен: им всем угрожают таинственные существа-призраки.
Архитектор пытается выяснить, что движет этими существами, влюбляется (в героиню Любови Аксеновой) и находит выход в реальный мир.
Картина стала режиссерским дебютом Никиты Аргунова, в ленте также снялись Милош Бикович (звезда фильма "Холоп") и Антон Пампушный.
В прокат выходит новая картина Сэма Мендеса "1917", заработавшая десять номинаций на "Оскар" и собравшая редкий по талантам актерский состав.
Действие происходит в разгар Первой мировой войны.
"Два наших главных героя отправляются в опасное путешествие, перед ними стоит задача донести жизненно важное сообщение ради спасения 1600 солдат, и камера следует за ними повсюду, — рассказывает режиссер. — Я хотел пройти с этими парнями весь их путь, смотреть их глазами и переживать все, что чувствовали они. Мы работали над сюжетом так, чтобы можно было максимально приблизить аудиторию к их опыту".
Картина поражает операторской работой, костюмами, огромной массовкой и реконструкцией боев. Кастингу позавидует любой постановщик: в картине сыграли сразу две звезды "Игры престолов" (Ричард Мэдден и Дин-Чарльз Чепмен), а еще Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Джордж Маккэй, Марк Стронг.
Феминизм времен Гражданской войны
Еще один потенциальный триумфатор "Оскара" — адаптация одноименного романа Луизы Мей Олкотт "Маленькие женщины" Греты Гервиг.
Это история взросления четырех совершенно непохожих друг на друга сестер. И пусть действие фильма происходит во времена Гражданской войны в США, проблемы, с которыми сталкиваются героини, все так же актуальны. Первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и поиски себя и своего места в жизни.
"Текст романа казался современным, был увлекательным и практически не требовал доработки, — говорит Гервиг. — Я старалась, чтобы сценарий слово в слово повторял книгу там, где только возможно".
Сюжет основан на автобиографическом бестселлере писателя Джеймса Фрея. Главный герой Джеймс (Аарон Тейлор-Джонсон) просыпается на борту самолета в Миннеаполисе, ничего не помня из того, что с ним произошло. Он отправляется на реабилитацию в спецклинику. Там ему предстоит бороться со своими страстями и пороками — в том числе с наркозависимостью.
Давным-давно в одной бедной стране родители выгнали из дома 16-летнюю Гретель (София Лиллис) и ее младшего брата Гензеля (Сэмми Лики). Дети бродили по лесу в поисках еды и места для ночлега, но потерялись. Вдруг в чаще они набрели на хижину, где их встретила добродушная пожилая хозяйка (Элис Криг). Стоит ли говорить, что вскоре ситуация окажется совсем не такой радужной.
Хотя в основе повествования — немецкая сказка, фильм стал историей, лишенной определенного времени и места. "Конкретное место или время очень ограничили бы эту историю, — объясняет режиссер Оз Перкинс. — Мы хотели использовать произведения искусства разных эпох, артефакты, подлинные предметы старинной культуры и современного дизайна, чтобы создать собственную вселенную. Получилась, на мой взгляд, любопытная эклектика".
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