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Культура
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Звезда "Игры престолов" воюет, Мэрил Стрип воспитывает. Кино недели
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РИА Новости

Звезда "Игры престолов" воюет, Мэрил Стрип воспитывает. Кино недели

08:00 30.01.2020 (обновлено: 10:36 30.01.2020)
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© Russian World Vision (2018) Кадр из фильма "Миллион мелких осколков"
Кадр из фильма Миллион мелких осколков
© Russian World Vision (2018)
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. До "Оскара" осталось чуть больше недели, две картины, собравшие множество номинаций, выходят сегодня: военная драма "1917" и экранизация "Маленьких женщин". А еще русский блокбастер с Риналем Мухаметовым и ну очень страшная сказка "Гретель и Гензель". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.

Перевернутый мир

Похоже, Риналь Мухаметов становится главным актером российских фантастических блокбастеров: он появился в "Притяжении" и "Вторжении", а сейчас с ним выходит новая картина — "Кома".
После страшной аварии молодой талантливый архитектор Виктор (Мухаметов) перемещается в мир, который напоминает реальность лишь отчасти. В эту вселенную попадают люди, оказавшиеся в коме, и она состоит из их воспоминаний. Подсознание человека фрагментарно, так что все здесь выглядит странно. Тут не действуют законы физики: можно встретить перевернутые башни и странные конструкции, а озера и ледники находятся прямо в мегаполисах.
© Централ Партнершип (2019)

Риналь Мухаметов в фильме "Кома"

Кадр из фильма Кома
1 из 3

Риналь Мухаметов в фильме "Кома"

© Централ Партнершип (2019)
© Централ Партнершип (2019) Кадр из фильма "Кома"
Кадр из фильма Кома
2 из 3
Кадр из фильма "Кома"
© Централ Партнершип (2019)
© Централ Партнершип (2019)

Любовь Аксенова в фильме "Кома"

Кадр из фильма Кома
3 из 3

Любовь Аксенова в фильме "Кома"

© Централ Партнершип (2019)
1 из 3

Риналь Мухаметов в фильме "Кома"

© Централ Партнершип (2019)
2 из 3
Кадр из фильма "Кома"
© Централ Партнершип (2019)
3 из 3

Любовь Аксенова в фильме "Кома"

© Централ Партнершип (2019)
Виктор такой не один — встречает других выживших и их вожака (Константин Лавроненко). Ему объясняют, что он тут не случайно, а мир этот вовсе не безопасен: им всем угрожают таинственные существа-призраки.
Архитектор пытается выяснить, что движет этими существами, влюбляется (в героиню Любови Аксеновой) и находит выход в реальный мир.
Картина стала режиссерским дебютом Никиты Аргунова, в ленте также снялись Милош Бикович (звезда фильма "Холоп") и Антон Пампушный.

Рекордсмен "Оскара"

© Universal Pictures Russia (2019) Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма 1917
1 из 3
Кадр из фильма "1917"
© Universal Pictures Russia (2019)
© Universal Pictures Russia (2019)

Колин Ферт в фильме "1917"

Кадр из фильма 1917
2 из 3

Колин Ферт в фильме "1917"

© Universal Pictures Russia (2019)
© Universal Pictures Russia (2019)

Сцена из фильма "1917"

Кадр из фильма 1917
3 из 3

Сцена из фильма "1917"

© Universal Pictures Russia (2019)
1 из 3
Кадр из фильма "1917"
© Universal Pictures Russia (2019)
2 из 3

Колин Ферт в фильме "1917"

© Universal Pictures Russia (2019)
3 из 3

Сцена из фильма "1917"

© Universal Pictures Russia (2019)
В прокат выходит новая картина Сэма Мендеса "1917", заработавшая десять номинаций на "Оскар" и собравшая редкий по талантам актерский состав.
Действие происходит в разгар Первой мировой войны.

"Два наших главных героя отправляются в опасное путешествие, перед ними стоит задача донести жизненно важное сообщение ради спасения 1600 солдат, и камера следует за ними повсюду, — рассказывает режиссер. — Я хотел пройти с этими парнями весь их путь, смотреть их глазами и переживать все, что чувствовали они. Мы работали над сюжетом так, чтобы можно было максимально приблизить аудиторию к их опыту".

© Universal Pictures Russia (2019)

Кадр из фильма "1917"

Кадр из фильма 1917
1 из 2

Кадр из фильма "1917"

© Universal Pictures Russia (2019)
© Universal Pictures Russia (2019)

Сцена из фильма "1917"

Кадр из фильма 1917
2 из 2

Сцена из фильма "1917"

© Universal Pictures Russia (2019)
1 из 2

Кадр из фильма "1917"

© Universal Pictures Russia (2019)
2 из 2

Сцена из фильма "1917"

© Universal Pictures Russia (2019)
Картина поражает операторской работой, костюмами, огромной массовкой и реконструкцией боев. Кастингу позавидует любой постановщик: в картине сыграли сразу две звезды "Игры престолов" (Ричард Мэдден и Дин-Чарльз Чепмен), а еще Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Джордж Маккэй, Марк Стронг.

Феминизм времен Гражданской войны

Еще один потенциальный триумфатор "Оскара" — адаптация одноименного романа Луизы Мей Олкотт "Маленькие женщины" Греты Гервиг.
© WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
© WDSSPR (2019)
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Это история взросления четырех совершенно непохожих друг на друга сестер. И пусть действие фильма происходит во времена Гражданской войны в США, проблемы, с которыми сталкиваются героини, все так же актуальны. Первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и поиски себя и своего места в жизни.

"Текст романа казался современным, был увлекательным и практически не требовал доработки, — говорит Гервиг. — Я старалась, чтобы сценарий слово в слово повторял книгу там, где только возможно".

© WDSSPR (2019)

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
1 из 3

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)

Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
2 из 3

Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)

Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
3 из 3

Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
1 из 3

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
2 из 3

Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
3 из 3

Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
Воплотил задумку на экране блистательный актерский состав: Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе, Джеймс Нортон, Луи Гаррель.

Собрать себя из миллиона осколков

Фильм-вызов, который поможет зрителям справиться с их проблемами и вредными привычками, — именно так позиционируют картину "Миллион мелких осколков" ее создатели.
© Russian World Vision (2018) Кадр из фильма "Миллион мелких осколков"
Кадр из фильма Миллион мелких осколков
© Russian World Vision (2018)
Кадр из фильма "Миллион мелких осколков"
Сюжет основан на автобиографическом бестселлере писателя Джеймса Фрея. Главный герой Джеймс (Аарон Тейлор-Джонсон) просыпается на борту самолета в Миннеаполисе, ничего не помня из того, что с ним произошло. Он отправляется на реабилитацию в спецклинику. Там ему предстоит бороться со своими страстями и пороками — в том числе с наркозависимостью.
© Russian World Vision (2018)

Билли Боб Торнтон в фильме "Миллион мелких осколков"

Кадр из фильма Миллион мелких осколков
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Билли Боб Торнтон в фильме "Миллион мелких осколков"

© Russian World Vision (2018)
© Russian World Vision (2018)

Кадр из фильма "Миллион мелких осколков"

Кадр из фильма Миллион мелких осколков
2 из 2

Кадр из фильма "Миллион мелких осколков"

© Russian World Vision (2018)
1 из 2

Билли Боб Торнтон в фильме "Миллион мелких осколков"

© Russian World Vision (2018)
2 из 2

Кадр из фильма "Миллион мелких осколков"

© Russian World Vision (2018)
Проходя терапию, он сближается с другими пациентами — харизматичным боссом мафии и девушкой, в которую, по правилам клиники, ему запрещено влюбляться. Но кто подчинялся правилам?
В фильме также снялись Билли Боб Торнтон, Чарли Ханнэм, Одесса Янг, Джульетт Льюис.

Страшные сказки

Пугать на этой неделе будет "Гретель и Гензель" — переосмысление знаменитой сказки братьев Гримм в стиле мистического хоррора.
© Парадиз (2020) Кадр из фильма "Гретель и Гензель"
Кадр из фильма Гретель и Гензель
© Парадиз (2020)
Кадр из фильма "Гретель и Гензель"
Давным-давно в одной бедной стране родители выгнали из дома 16-летнюю Гретель (София Лиллис) и ее младшего брата Гензеля (Сэмми Лики). Дети бродили по лесу в поисках еды и места для ночлега, но потерялись. Вдруг в чаще они набрели на хижину, где их встретила добродушная пожилая хозяйка (Элис Криг). Стоит ли говорить, что вскоре ситуация окажется совсем не такой радужной.
Хотя в основе повествования — немецкая сказка, фильм стал историей, лишенной определенного времени и места. "Конкретное место или время очень ограничили бы эту историю, — объясняет режиссер Оз Перкинс. — Мы хотели использовать произведения искусства разных эпох, артефакты, подлинные предметы старинной культуры и современного дизайна, чтобы создать собственную вселенную. Получилась, на мой взгляд, любопытная эклектика".
© Парадиз (2020)

Кадр из фильма "Гретель и Гензель"

Кадр из фильма Гретель и Гензель
1 из 2

Кадр из фильма "Гретель и Гензель"

© Парадиз (2020)
© Парадиз (2020)

Сцена из фильма "Гретель и Гензель"

Кадр из фильма Гретель и Гензель
2 из 2

Сцена из фильма "Гретель и Гензель"

© Парадиз (2020)
1 из 2

Кадр из фильма "Гретель и Гензель"

© Парадиз (2020)
2 из 2

Сцена из фильма "Гретель и Гензель"

© Парадиз (2020)
Это на самом деле так: красочные локации, игра актеров и правдоподобный грим вселяют ужас уже при просмотре трейлера.
Кадр из фильма Марафон желаний
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