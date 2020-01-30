У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"

…В те годы эпидемия унесла более 12 миллионов человек только в Китае и Индии.

Нет, это не про сегодняшнюю ситуацию в Китае, это про пандемию чумы (так называемую третью пандемию), которая пошла с юга Китая , из провинции Юньнань и южного города Бэйхай, она началась в 1860-х, а ее волны продолжались до 1910-х, пока она не достигла Латинской Америки и даже Кубы.

Именно она накрыла Россию в начале ХХ века, продержавшись до 1920-х годов. А до этого была еще более страшная вторая пандемия чумы, которая получила название "черной смерти": она также началась, скорее всего, в Китае, достигнув своего пика на европейских пространствах в 40-50-е годы XIV века и выкосив, по разным данным, до двух третей населения Европы, или 50 миллионов человек. Чума пришла, как предполагается, по Шелковому пути. В обоих случаях она имела огромные социальные последствия. В Китае на фоне чумы разворачивались восстания мусульман и тайпинов XIX века.

Китайские власти прекрасно понимают связь эпидемий и социального недовольства. Неслучайно они показывают, что сейчас самое главное — не формальная отчетность, а реальная забота о населении. Власти Китая уже пообещали, что будут всячески компенсировать потери, которые понес малый и средний бизнес за период карантина, продолжать практику уменьшения налогов, которые и так сегодня уже стали одними из самых низких для этой категории бизнеса.

Премьер Ли Кэцян лично приезжает в центр распространения коронавируса — город Ухань, распоряжается возвести новую больницу за шесть дней, встречается с врачами и медсестрами, то есть показывает, что все проблемы известны и они решаются. Си Цзиньпин призывает к максимальной открытости информации и в ответ просит мировое сообщество освещать ситуацию "объективно, справедливо, спокойно и рационально".

Никто не пытается приуменьшать масштабы и упрощать ситуацию. Наоборот, упор сделан именно на то, чтобы предупредить как можно большее число людей об опасности. Нынешняя волна коронавируса по масштабу уже превысила число заболевших атипичной пневмонией в 2003 году, и, вероятно, в ближайшее время будут зафиксированы все новые и новые случаи.

Почему многие эпидемии приходят именно из Китая? Объяснений несколько, но самое очевидное заключается в том, что Китай, по сути, представляет собой государство с очень плотно проживающим населением. Здесь сконцентрировано около 1,45 миллиарда человек — почти 18,5 процента населения всего земного шара. Сам город Ухань с населением около 11 миллионов является одним из важнейших железнодорожных узлов Китая, он соединен многочисленными железнодорожными линиями, включая высокоскоростные, с Шанхаем и Гуанчжоу — мегаполисами с населением соответственно 24 и 13 миллионов человек. А местный аэропорт Тяньхэ принимает 20 миллионов пассажиров ежегодно.

Плотность населения в первой десятке крупнейших городов Китая колоссальная, доходит до 3 800 человек на квадратный километр, это создает идеальные условия для распространения болезней, причем исторически в Китае плотность населения практически всегда была больше, чем в Европе. К тому же в Китае под общим наименованием "ханьцы" (то есть китайцы) проживают потомки сотен различных этнических субстратов, которые формировались на этой территории. И они по-разному реагируют на болезни. Наконец, хотя китайцы и не "едят все подряд", но поскольку запретов на использование мяса змей, саламандр и других экзотических животных в Китае нет, то достаточно одной неудачной покупки на "влажных" (рыбных) рынках, чтобы заболевание превратилось в эпидемию.

Откуда столько слухов вокруг китайского коронавируса? Может, он самый мощный в плане смертоносности? Нет. Вот, например, в 2017-м на Мадагаскаре была вспышка чумы, за несколько месяцев 2 417 человек заболели, было около 200 смертельных случаев. И о нем никто не слышал, кроме специалистов. Вспышки чумы были зафиксированы в Китае в ноябре прошлого года в районе Внутренней Монголии. В период с 2009 по 2018 год в Китае было отмечено 26 случаев заболеваний чумой и 11 смертей — соотношение значительно более серьезное, чем в "уханьском случае" (2019-nCoV), но никто не бил тревогу.

По предварительным расчетам, сделанным ВОЗ, индекс R0 (число, показывающее, насколько заразным/передаваемым является патоген, то есть сколько других людей один больной может заразить в среднем в группе, подверженной этому заболеванию) лежит в диапазоне 1,4-2,5 (некоторые медики считают, что верхний порог выше трех) при числе смертельных случаев четыре процента. Для чумы R0 составляет шесть-семь при смертности около 30 процентов, для SARS (то есть атипичной пневмонии 2003-го) — три при смертности 9-16 процентов, для кори —11-18, для сезонного гриппа и вируса Зика — 3-6,6 процента, для полиомиелита — пять-семь. То есть ничего катастрофического.

Так почему же столько слухов и внимания? Думается, здесь есть три фактора: масштабы самого Китая, необычная максимальная информационная открытость китайских властей и потенциальные последствия для мировой экономики.

Китай подводит, как это ни парадоксально, его же открытость. Пекин научен горьким опытом информационного освещения вспышки SARS 2003 года, когда на первом этапе информация замалчивалась, а масштабы преуменьшались. В результате Китай получил абсолютно справедливые обвинения в искажении крайне важной информации, а это могло привести к недооценке масштабов угрозы как со стороны граждан, так и медперсонала.

Даже многие пекинские больницы, столкнувшись со случаями атипичной пневмонии, не понимали, с чем имеют дело. Сейчас Китай действует совершенно наоборот: в страну с первых дней вспышки вируса допущены наблюдатели ВОЗ и крупнейших вирусологических лабораторий, на сайтах крупнейших СМИ размещены "живые счетчики" заболевших и умерших, почти ежедневно проходят пресс-конференции, через китайский мессенджер WeChat и на платформе Weibo даются советы, что надо делать. Во все больницы Китая поступают соответствующие указания, работает несколько горячих линий. Власти КНР разумно считают, что чем больше информации они смогут донести до своих граждан, тем эффективнее будет борьба с вирусом. Но эта открытость имеет обратный эффект: привыкнув не доверять цифрам китайской статистики, многие за рубежом считают, что китайские власти, как обычно, "недоговаривают", скрывая масштабы трагедии.

Да, не все гладко, и руководство страны признает это открыто. Прежде всего, Китай не был готов к таким масштабам карантина. Власти решили все сделать по уму, то есть ввести самые жесткие карантинные меры. И именно строгая централизация управления позволила им за несколько дней ввести карантин в 15 городах с 57-миллионным населением — небывалый масштаб во всей мировой истории. Но оказалось, что для этого в самом городе Ухань не хватает медицинского оборудования и экипировки. По признанию на пресс-брифинге в Пекине 28 января Цзяо Яхуэя, заместителя начальника медицинского управления бюро Национальной комиссии по здравоохранению, именно нехватка медицинского оборудования является основным сдерживающим фактором. Речь идет прежде всего о комплектах защитных костюмов. Коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и через физический контакт. А это значит, что таких защитных костюмов понадобится много. Власти сориентировались быстро: 24 января дополнительно девять больниц в Ухане, a также Уханьский центр по контролю и профилактике заболеваний получили аккредитацию на проведение анализов. Это, кстати, привело к увеличению случаев заболеваний, но численность заболевших возросла именно потому, что улучшилась сама система выявления.

Китай отрабатывает во многом уникальные технологии борьбы с эпидемией, которые затем, возможно, будут использоваться по всему миру. По сути, ни одна из них не является уникальной, но весь комплекс мер можно считать формированием новой системы противодействия эпидемии.

Во-первых, руководство страны решило превратить минусы в плюсы: обычно в канун Лунного нового года — в "Праздник весны" — китайцы разъезжаются по всей стране, посещая родственников и родные места. То есть 450 миллионов человек могли понести вирус по всему Китаю. И хотя почти 45 процентов отказались от поездок по разным причинам, в том числе и из-за карантина, все равно внутренний туризм в этот период представляет опасность.

В итоге Госсовет Китая 27 января объявил, что нерабочие дни будут продлены до 2 февраля вместо окончания праздника 30 января. То есть это — очевидная просьба оставаться там, куда приехали, чтобы не разносить болезнь. Кроме того, большинство университетов и колледжей отложили начало весеннего семестра: дома остаются не только студенты, но и преподаватели. При этом и городские, и центральные власти сообщили, что зарплаты будут выплачены и за те дни, когда люди фактически не работали.

Власти вводят очень жесткие меры, сознавая, что речь идет и о жизнях людей, и об имидже страны. Например, администрация провинции Гуандун в обязательном порядке потребовала от жителей постоянно носить маски под угрозой большого штрафа. Также уголовное преследование грозит тем, кто распространяет слухи в социальных сетях.

Со слухами — особая ситуация. Они в основном происходят не из Китая, где как раз никакой паники нет, а от внешних журналистов и блогеров, которые соревнуются в том, кто больше напугает весь мир или раскроет очередную "теорию заговора". Распространяются слухи о миллионах заболевших и сотнях тысяч погибших, но самая простая проверка первоисточников показывает, что эти фейки рождаются в головах в основном западных блогеров (после чего тиражируются уже в России). К делу подключились даже "городские сумасшедшие", которые уже вычислили, что вспышка коронавируса — это метод внутрипартийной борьбы в Китае, очередное столкновение между "принцами" (то есть потомственной партийной элитой) и "комсомольцами" (выходцами из китайской молодежной организации). И все это якобы сделано для того, чтобы вызвать недовольство нынешним руководством и стимулировать волнения.

Надо готовиться и к экономическим последствиям. Обычно даже в спокойные годы ВВП Китая в месячном измерении несколько падает в январе-феврале. Теперь же потери, очевидно, будут измеряться миллиардами долларов.

Американские аналитики задаются вопросом: а способен ли Китай купить американских товаров за два года на 200 миллиардов долларов, что предусмотрено соглашением по первой фазе урегулирования американо-китайских торговых противоречий? Опасение падения китайского спроса на ключевые товары подтолкнуло вниз цены на многие продукты, которые составляют большую часть обязательств Китая. Так, цена на соевые бобы, которые торгуются на американских рынках, 28 января упала до самого низкого уровня с мая прошлого года, понизились также цены на кукурузу, пшеницу, сливочное и растительное масло. А ведь скоро должны начаться переговоры по второй стадии американо-китайского торгового соглашения.

Поскольку Ухань — один из центров промышленного производства компонентов для десятков тысяч товаров, больше всего пострадают компании с цепочками производства в этом городе. Приостановка производства бьет и по крупнейшим иностранным компаниям, которые имеют свои производства в Китае, даже Apple заявила, что наращивание объемов IPhone в этом году может быть затруднено, поскольку их производственные мощности расположены в провинциях, частично попавших в зону карантина. Страдают международные перевозчики, которые отменили рейсы в Китай, туристические компании, люксовые бренды.

Мировая реакция понятна: сотни транспортных путей, сотни тысяч производств так или иначе упираются в Китай, поэтому с экономической сточки зрения страдает весь мир. Скорее всего, в этом году произойдет замедление роста мировой торговли. У самой китайской экономики весьма надежная "подушка безопасности", хотя и здесь снижение темпов ожидалось еще до вспышки коронавируса.