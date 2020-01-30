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Украина на пороге пенсионного кризиса: деньги уйдут кредиторам
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РИА Новости

Украина на пороге пенсионного кризиса: деньги уйдут кредиторам

08:00 30.01.2020 (обновлено: 08:03 30.01.2020)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovУличный рынок в Киеве
Уличный рынок в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Дефицит пенсионного фонда на Украине к концу года достигнет 172,5 миллиарда гривен. Сейчас треть пожилых граждан страны получают не более двух тысяч гривен в месяц (около восьмидесяти долларов), а вскоре могут лишиться и этого. О том, куда уходят предназначенные для социальных пособий деньги, — в материале РИА Новости.

Никто не хочет платить

Главная причина грядущего пенсионного кризиса на Украине такая же, как и во всем остальном мире. Стремительное старение населения оборачивается дисбалансом солидарной пенсионной системы, где отчисления трудящихся идут на погашение государственных обязательств перед теми, кто уже ушел на заслуженный отдых.
Диспропорция между работающими украинцами и иждивенцами по возрасту усугубляется тем, что работоспособные граждане уезжают из страны в поисках лучшей жизни и более высоких доходов. Население сокращается со скоростью 170 тысяч человек в год — и это без учета незаконной миграции. Так что поддерживать стариков попросту некому.
Окончательно добить пенсионную систему способен одобренный Радой во втором чтении законопроект об изменениях трудового кодекса, предусматривающих резкое снижение штрафов за наем работников без договора. Эксперты отмечают: законодатели надеются таким образом повысить собираемость штрафов, но на деле это приведет к тому, что предпринимателям всего лишь станет дешевле нарушать закон.
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В сложившейся ситуации единственный способ увеличить наполняемость пенсионного фонда — повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Однако правительство к этому не готово.
Сейчас МРОТ — 4,7 тысячи гривен. Это в два раза больше официального прожиточного минимума, который с 1 января составляет 2027 гривен (примерно 80 долларов). Проблема в том, что доходы подавляющего числа пожилых граждан находятся как раз на уровне прожиточного минимума.
По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), почти 35% пенсионеров получают 1,5-2 тысячи гривен в месяц, 34% — от двух до трех тысяч. Порядка 12% — от трех до четырех тысяч, и только 6,3% — от четырех до пяти тысяч.
Депутаты Рады планируют повысить выплаты с помощью стандартного либерального рецепта — накопительных пенсий. Уже подготовлен законопроект об обязательных отчислениях от зарплаты на эти цели.
Запустить систему собираются с 2023 года, а ставка постепенно вырастет с трех до семи процентов. Однако эксперты подсчитали, что при нынешних зарплатах все это не имеет смысла.
"Даже если отчисления составят 100 долларов в год, за десять лет человек "накопит" тысячу долларов. Администрирование этого взноса, думаю, обойдется дороже. И мне кажется, что проще эти 100 долларов положить на депозит, так как в этом случае проценты пойдут уже с первого взноса, тогда как накопительная система предполагает выдачу денег в каком-то неопределенном будущем. К тому же эти средства съест инфляция, и получится даже отрицательная эффективность", — полагает консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Пенсии уйдут на долги

Скоро украинцы столкнутся с задержкой пенсий, предупреждает экс-министр труда и социальной политики страны Андрей Рева. "Правительство отвязало пенсионные выплаты от прожиточного минимума и заморозило зарплаты бюджетникам. Бизнес, посмотрев на это, понял, что повышать зарплаты не надо. Так что поступления в Пенсионный фонд расти не будут, и возникнут проблемы с выплатами", — отметил он.
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Аналитики опасаются, что последние решения украинского правительства приведут к тому, что пенсионное обеспечение будет финансироваться по остаточному принципу. Такая опасность вполне реальна, поскольку у Киева есть более насущная статья расходов — погашение внешнего долга, который в 2019-м вырос до 84,3 миллиарда долларов.
В этом году Украина перечислит кредиторам порядка 420 миллиардов гривен. Это в 2,5 раза превышает дефицит Пенсионного фонда и составляет треть всего бюджета страны. Но правительство собирается еще глубже залезть в долговую яму: в конце января замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Киев выполнил все условия для второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро — их перечислят в ближайшее время.
Параллельно Украина продолжает согласовывать условия новой программы расширенного финансирования от МВФ в размере 5,5 миллиарда долларов. По словам главы фонда Кристалины Георгиевой, стороны уже достигли соглашения на рабочем уровне.
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Ситуация на УкраинеАндрей РевапенсииКристалина ГеоргиеваМВФЕврокомиссияУкраинаЭкономика
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