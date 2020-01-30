Возвращение царя зверей. Как в России восстановили исчезнувший вид

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Зубры практически вымерли в первой трети XX века. Сейчас их популяцию восстановили. Но есть разные опасности: близкородственное скрещивание, отсутствие пастбищ, браконьеры. Сохранить редкий вид помогут генетические исследования и селекционная стратегия. О том, как продвигается работа, — в репортаже РИА Новости из Центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника.

Символ ледникового периода

Зубры — крупнейшие млекопитающие Европы, часть мегафауны ледникового периода, ровесники мамонтов и шерстистых носорогов. Они населяли пространство от Пиренеев до Западной Сибири, включая Кавказ и Скандинавский полуостров. Естественных врагов у них не было, и зубры успешно пережили потепление климата, отход ледника, экспансию наших предков — кроманьонцев.

Но современные люди оказались слишком жестокими. Величественные головы этих гордых животных считались очень почетными охотничьими трофеями. Зубров истребляли также ради мяса и шкур.

В 1920-е годы от многочисленной некогда популяции осталось 48 особей в частных хозяйствах и зоопарках Европы. Научное сообщество забило тревогу, начали принимать меры.

Для зоолога Михаила Заблоцкого спасение зубров стало делом жизни. В поисках места для питомника он объездил всю Центральную Россию. Нужна была обширная территория с широколиственными лесами, а также полянами с разнотравьем, при этом доступная с точки зрения транспортной инфраструктуры. Ученый выбрал лесной участок на правом берегу Оки, на южной границе Московской области.

Еще в конце XIX века биологи выяснили, что здесь нетипичные для средней полосы степные растительные сообщества — так называемая окская флора. Считается, что она осталась еще с доледникового периода. Чтобы сохранить уникальную экосистему, в 1945 году создали заповедник — Приокско-Террасный.

В 1948-м в его пределах организовали питомник для разведения зубров. Это 200 гектаров широколиственного леса с заповедными дубравами в окружении влажных ельников и болот с черничниками. Из Польши завезли пять чистокровных зубров — с них и началось восстановление вида.

© Иллюстрация РИА Новости Эволюция зубров и бизонов как разных видов началась примерно 1,5 миллиона лет назад © Иллюстрация РИА Новости Эволюция зубров и бизонов как разных видов началась примерно 1,5 миллиона лет назад

Кто главный

— Авгуша! Авгуша! — заведующая зубровым питомником Ирина Землянко зовет своего любимца в надежде, что он отреагирует на знакомый голос. Но зубр точно прилип к кормушке и даже ухом не ведет.

— Нет, не оторвется от сена, — вздыхает Ирина и торопливо шагает вдоль зеленого забора, за которым привольно расположилось небольшое стадо. Зубры покорно ждут очереди за едой. Между ними бродят долговязые телята на тонких ножках, с пушистыми загривками серо-рыжего цвета. Они родились этой осенью.

Наконец бык Августин отступает от кормушки, но лишь затем, чтобы увязаться за самочкой Мутахой. Между ними явно романтические отношения. Он склоняет к ней голову, нюхает, нежно трогает губами ушко, издает характерный только для зубров звук — хоркает. Та льнет к его могучему плечу, трется о бок, закрывая глаза от удовольствия.

— Августин — необыкновенный семьянин. Я могу долго рассказывать, как он ведет себя с самками и потомством. Недавно перегоняли группу зубров, в вольер влетели трое подростков, и он встал на защиту телят. Осенью к нему привели молодую самочку, ее сразу атаковали коровы. Так он полгода ходил рядом, чтобы она могла спокойно принимать корм, — приводит примеры благородства своего питомца Ирина и приближается к другому вольеру.

— Мучадр! Мучадр! Может, ты встанешь? Сынок! Сыночек! — обращается она. Опять тщетно. Огромный бык невозмутимо лежит на земле.

— Он неприкасаемый. Не любит людей, особенно мужчин. Бросается на них. Иногда приходится заходить с зуброводами, чтобы они могли работать в вольере.

Чуть поодаль отдыхает стадо. Животные лежат, вытянувшись во всю длину.

— Это их любимая поза отдыха — полное расслабление, они сыты и довольны.

Хороший уход — хороший приплод

В естественных условиях зубры держатся стадами по 10-15 голов. В стаде разбиваются на группы: зубрицы с телятами, свободные телочки, молодые самцы. У зубров — матриархат, все подчиняются старшей самке.

В питомнике поведение животных несколько меняется. Они ежедневно обходят границы вольера, метят территорию и очень заботливо, порой агрессивно, ее охраняют. Самки могут телиться каждый год. Зимой стадо постоянно находится возле кормушек с комбикормом и сеном. Это лучшее время для посещения питомника: все группы зубров как на ладони.

Поздней весной они кочуют вглубь вольеров, скрываются в густой листве. Но чтобы туристы не ушли разочарованными, в демонстрационном вольере всегда есть пара зубров-пенсионеров.

Сотрудники питомника кормят животных дважды в день в любую погоду, следят, чтобы постоянно была питьевая вода, чистят загоны от навоза, берут анализы. Звук трактора — самый любимый для зубров: значит, везут вкусную еду.

В конце года подросших зубров отправляют в национальные парки страны. Молодые животные легче адаптируются к воле и образуют стадо под предводительством старшей самки или самца.

В 2017 году одна такая группа из 12 молодых особей ушла из питомника через поврежденное ураганом ограждение. Это было настоящее ЧП. Их ловили несколько недель, отслеживая перемещение с воздуха, загоняли обратно живой цепью вместе с военными и волонтерами.

На помощь приходит генетика

Генетические исследования последних лет многое прояснили в истории зубров и их ближайших родственников — бизонов. Известно, что оба вида произошли от дикого короткорогого лесного быка примерно 1,5 миллиона лет назад. Разделение началось, когда часть животных ушла из Евразии через Берингию в Северную Америку осваивать новые земли.

С тех пор на месте Берингии трижды образовывался пролив, копытные оказались отрезанными от родины и много тысячелетий эволюционировали в бизонов. Сейчас выделяют два их подвида: степной и лесной.

В Европе же постепенно сформировались два подвида зубров — равнинный (его называют беловежским по месту основного обитания) и кавказский. В России восстановление стартовало с беловежских особей и настоящего "горца" по кличке Кавказ.

Зубры и бизоны похожи и дают смешанное потомство. Но условия обитания, внешность и поведение различны. Бизоны темнее, шире в передней части туловища, покрытого пышным волосяным покровом. На голове — шапка из шерсти, на ногах — шерстяные штаны; новорожденные на фоне зеленой майской травы смотрятся оранжевыми, как апельсины. Увидеть разницу можно и в питомнике. В 1953 году сюда привезли пару чистокровных бизонов, с тех пор они исправно приносят потомство.

В СМИ и даже в научной прессе время от времени мелькают публикации о том, что в российской популяции зубров есть гибриды — потомки смешения зубров, бизонов и серого украинского рогатого скота.

— Этот вопрос поднимают оппоненты или недоброжелатели. Один из вышестоящих органов заповедника, Минсельхоз, дал руководителю питомника Михаилу Александровичу Заблоцкому задание — скрестить зубров и бизонов с домашним крупным рогатым скотом для получения мясной и молочной породы. Выделили один вольер, в котором содержались корова и бык. Но опыт не удался. В племенных книгах так и записано про этих гибридов: "элиминированы", — объясняет Ирина Землянко.

приступили к генетическим исследованиям зубров из Центрального и Окского питомников. Взяли образцы у маточного поголовья и их потомков, которые служат для воспроизводства. Недавно ученые Федерального научного центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста вместе с коллегамик генетическим исследованиям зубров из Центрального и Окского питомников. Взяли образцы у маточного поголовья и их потомков, которые служат для воспроизводства.

ДНК сравнили с результатами анализов других популяций зубров, чистокровность которых была доказана, а также с биоматериалом, хранящимся в замороженном виде. Исследованиям помогли ученые из Германии и Польши.

— Все наши зубры — чистокровные, кавказско-беловежского подвида. Так что все эти слухи нужно прекратить, — настаивает заведующая питомником.

Весной здесь побывала заведующая лабораторией генетики животных Варшавского университета естественных наук Зузанна Новак, которая ведет единый банк данных зубров со всего мира. Она отобрала образцы и независимо подтвердила чистокровность подмосковных зубров.

Чтобы поддерживать их генетическое разнообразие и исключить близкородственное скрещивание, пары создают из животных, родившихся в дальних популяциях. В 2016 году две семьи в питомнике возглавили быки с немецким генофондом. Осенью планируют привезти самца из Швеции. Сейчас для него оборудуют загон и подбирают молодых телочек российского, немецкого и скандинавского происхождения.

С 1961 года из Центрального зубрового питомника в другие регионы отправили 470 особей. Самая большая популяция — в национальном парке "Орловское полесье". Подмосковные зубры обитают в Калужской, Брянской, Смоленской и Вологодской областях.