Возвращение царя зверей. Как в России восстановили исчезнувший вид

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Зубры практически вымерли в первой трети XX века. Сейчас их популяцию восстановили. Но есть разные опасности: близкородственное скрещивание, отсутствие пастбищ, браконьеры. Сохранить редкий вид помогут генетические исследования и селекционная стратегия. О том, как продвигается работа, — в репортаже РИА Новости из Центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника.
Символ ледникового периода
Зубры — крупнейшие млекопитающие Европы, часть мегафауны ледникового периода, ровесники мамонтов и шерстистых носорогов. Они населяли пространство от Пиренеев до Западной Сибири, включая Кавказ и Скандинавский полуостров. Естественных врагов у них не было, и зубры успешно пережили потепление климата, отход ледника, экспансию наших предков — кроманьонцев.
Но современные люди оказались слишком жестокими. Величественные головы этих гордых животных считались очень почетными охотничьими трофеями. Зубров истребляли также ради мяса и шкур.
В 1920-е годы от многочисленной некогда популяции осталось 48 особей в частных хозяйствах и зоопарках Европы. Научное сообщество забило тревогу, начали принимать меры.
Для зоолога Михаила Заблоцкого спасение зубров стало делом жизни. В поисках места для питомника он объездил всю Центральную Россию. Нужна была обширная территория с широколиственными лесами, а также полянами с разнотравьем, при этом доступная с точки зрения транспортной инфраструктуры. Ученый выбрал лесной участок на правом берегу Оки, на южной границе Московской области.
Еще в конце XIX века биологи выяснили, что здесь нетипичные для средней полосы степные растительные сообщества — так называемая окская флора. Считается, что она осталась еще с доледникового периода. Чтобы сохранить уникальную экосистему, в 1945 году создали заповедник — Приокско-Террасный.
В 1948-м в его пределах организовали питомник для разведения зубров. Это 200 гектаров широколиственного леса с заповедными дубравами в окружении влажных ельников и болот с черничниками. Из Польши завезли пять чистокровных зубров — с них и началось восстановление вида.
Кто главный
— Авгуша! Авгуша! — заведующая зубровым питомником Ирина Землянко зовет своего любимца в надежде, что он отреагирует на знакомый голос. Но зубр точно прилип к кормушке и даже ухом не ведет.
— Нет, не оторвется от сена, — вздыхает Ирина и торопливо шагает вдоль зеленого забора, за которым привольно расположилось небольшое стадо. Зубры покорно ждут очереди за едой. Между ними бродят долговязые телята на тонких ножках, с пушистыми загривками серо-рыжего цвета. Они родились этой осенью.
Наконец бык Августин отступает от кормушки, но лишь затем, чтобы увязаться за самочкой Мутахой. Между ними явно романтические отношения. Он склоняет к ней голову, нюхает, нежно трогает губами ушко, издает характерный только для зубров звук — хоркает. Та льнет к его могучему плечу, трется о бок, закрывая глаза от удовольствия.
— Августин — необыкновенный семьянин. Я могу долго рассказывать, как он ведет себя с самками и потомством. Недавно перегоняли группу зубров, в вольер влетели трое подростков, и он встал на защиту телят. Осенью к нему привели молодую самочку, ее сразу атаковали коровы. Так он полгода ходил рядом, чтобы она могла спокойно принимать корм, — приводит примеры благородства своего питомца Ирина и приближается к другому вольеру.
— Мучадр! Мучадр! Может, ты встанешь? Сынок! Сыночек! — обращается она. Опять тщетно. Огромный бык невозмутимо лежит на земле.
— Он неприкасаемый. Не любит людей, особенно мужчин. Бросается на них. Иногда приходится заходить с зуброводами, чтобы они могли работать в вольере.
Чуть поодаль отдыхает стадо. Животные лежат, вытянувшись во всю длину.
— Это их любимая поза отдыха — полное расслабление, они сыты и довольны.
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Зимой зубры держатся рядом с кормушками. Зубровый питомник Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника в Московской области
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Животных кормят дважды в день
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Им дают комбикорм, сено и овощи
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Заведующая зубровым питомником Ирина Землянко
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У зубров матриархат, но старший бык всегда ест первым
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Зубры в природе живут небольшими стадами в 10-15 голов
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Этот зубренок родился осенью
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Зубр и зубрица готовятся стать родителями
9 из 9
Бизон — ближайший родственник зубра
1 из 9
Зимой зубры держатся рядом с кормушками. Зубровый питомник Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника в Московской области
2 из 9
Животных кормят дважды в день
3 из 9
Им дают комбикорм, сено и овощи
4 из 9
Заведующая зубровым питомником Ирина Землянко
5 из 9
У зубров матриархат, но старший бык всегда ест первым
6 из 9
Зубры в природе живут небольшими стадами в 10-15 голов
7 из 9
Этот зубренок родился осенью
8 из 9
Зубр и зубрица готовятся стать родителями
9 из 9
Бизон — ближайший родственник зубра
Хороший уход — хороший приплод
В естественных условиях зубры держатся стадами по 10-15 голов. В стаде разбиваются на группы: зубрицы с телятами, свободные телочки, молодые самцы. У зубров — матриархат, все подчиняются старшей самке.
В питомнике поведение животных несколько меняется. Они ежедневно обходят границы вольера, метят территорию и очень заботливо, порой агрессивно, ее охраняют. Самки могут телиться каждый год. Зимой стадо постоянно находится возле кормушек с комбикормом и сеном. Это лучшее время для посещения питомника: все группы зубров как на ладони.
Поздней весной они кочуют вглубь вольеров, скрываются в густой листве. Но чтобы туристы не ушли разочарованными, в демонстрационном вольере всегда есть пара зубров-пенсионеров.
Сотрудники питомника кормят животных дважды в день в любую погоду, следят, чтобы постоянно была питьевая вода, чистят загоны от навоза, берут анализы. Звук трактора — самый любимый для зубров: значит, везут вкусную еду.
В конце года подросших зубров отправляют в национальные парки страны. Молодые животные легче адаптируются к воле и образуют стадо под предводительством старшей самки или самца.
В 2017 году одна такая группа из 12 молодых особей ушла из питомника через поврежденное ураганом ограждение. Это было настоящее ЧП. Их ловили несколько недель, отслеживая перемещение с воздуха, загоняли обратно живой цепью вместе с военными и волонтерами.
На помощь приходит генетика
Генетические исследования последних лет многое прояснили в истории зубров и их ближайших родственников — бизонов. Известно, что оба вида произошли от дикого короткорогого лесного быка примерно 1,5 миллиона лет назад. Разделение началось, когда часть животных ушла из Евразии через Берингию в Северную Америку осваивать новые земли.
С тех пор на месте Берингии трижды образовывался пролив, копытные оказались отрезанными от родины и много тысячелетий эволюционировали в бизонов. Сейчас выделяют два их подвида: степной и лесной.
В Европе же постепенно сформировались два подвида зубров — равнинный (его называют беловежским по месту основного обитания) и кавказский. В России восстановление стартовало с беловежских особей и настоящего "горца" по кличке Кавказ.
Зубры и бизоны похожи и дают смешанное потомство. Но условия обитания, внешность и поведение различны. Бизоны темнее, шире в передней части туловища, покрытого пышным волосяным покровом. На голове — шапка из шерсти, на ногах — шерстяные штаны; новорожденные на фоне зеленой майской травы смотрятся оранжевыми, как апельсины. Увидеть разницу можно и в питомнике. В 1953 году сюда привезли пару чистокровных бизонов, с тех пор они исправно приносят потомство.
В СМИ и даже в научной прессе время от времени мелькают публикации о том, что в российской популяции зубров есть гибриды — потомки смешения зубров, бизонов и серого украинского рогатого скота.
— Этот вопрос поднимают оппоненты или недоброжелатели. Один из вышестоящих органов заповедника, Минсельхоз, дал руководителю питомника Михаилу Александровичу Заблоцкому задание — скрестить зубров и бизонов с домашним крупным рогатым скотом для получения мясной и молочной породы. Выделили один вольер, в котором содержались корова и бык. Но опыт не удался. В племенных книгах так и записано про этих гибридов: "элиминированы", — объясняет Ирина Землянко.
Недавно ученые Федерального научного центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста вместе с коллегами приступили
к генетическим исследованиям зубров из Центрального и Окского питомников. Взяли образцы у маточного поголовья и их потомков, которые служат для воспроизводства.
ДНК сравнили с результатами анализов других популяций зубров, чистокровность которых была доказана, а также с биоматериалом, хранящимся в замороженном виде. Исследованиям помогли ученые из Германии и Польши.
— Все наши зубры — чистокровные, кавказско-беловежского подвида. Так что все эти слухи нужно прекратить, — настаивает заведующая питомником.
Весной здесь побывала заведующая лабораторией генетики животных Варшавского университета естественных наук Зузанна Новак, которая ведет единый банк данных зубров со всего мира. Она отобрала образцы и независимо подтвердила чистокровность подмосковных зубров.
Чтобы поддерживать их генетическое разнообразие и исключить близкородственное скрещивание, пары создают из животных, родившихся в дальних популяциях. В 2016 году две семьи в питомнике возглавили быки с немецким генофондом. Осенью планируют привезти самца из Швеции. Сейчас для него оборудуют загон и подбирают молодых телочек российского, немецкого и скандинавского происхождения.
С 1961 года из Центрального зубрового питомника в другие регионы отправили 470 особей. Самая большая популяция — в национальном парке "Орловское полесье". Подмосковные зубры обитают в Калужской, Брянской, Смоленской и Вологодской областях.
Всего в мире насчитывают около семи тысяч особей. Это единственный успешный пример восстановления и расселения исчезнувшего из природы вида. Однако он до сих пор считается редким. В России зубры записаны в Красную книгу под номером первым. Лишать их этого статуса еще рано.