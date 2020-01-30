Новый аппарат быстро выявит устойчивые к антибиотикам микроорганизмы

Специалист Свердловской ОДКБ во время работы с прибором Феникс МС-50

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Современная система определения чувствительности к антибиотикам и идентификации микроорганизмов заработала в лаборатории клинической микробиологии Свердловской областной детской клинической больницы. Прибор BD Phoenix (Феникс МС-50) – новейший и уникальный для региона аппарат – позволяет существенно сократить сроки получения результатов при сохранении точности исследования в отделениях Детского онкогематологического центра.

"Во-первых, значительно сокращаются сроки бактериологического исследования, и от момента получения пробы до выдачи результата проходит 48, максимум 72 часа. Во-вторых, результаты сразу приходят в электронном виде, что удобно для лечащего врача", – сообщила РИА Новости и. о. заведующей лабораторией клинической микробиологии ОДКБ Марина Кукушкина.

По ее словам, с помощью данного оборудования каждую неделю проводится более 15 исследований, позволяющих получать высокоточный результат для выбора дальнейшей тактики лечения пациентов.

"Панели, используемые для прибора, предназначены как для быстрой идентификации, так и проверки чувствительности к антибиотикам большинства бактерий, вызывающих инфекции у человека. Количество антибиотиков в панели от 16 до 36. Благодаря программному обеспечению система автоматически выявляет и отслеживает различные механизмы резистентности бактерий к антибиотикам", – подчеркнула Кукушкина.

Новое оборудование весьма прозрачно в использовании: в специальные панели вносятся необходимые микроорганизмы, затем панели устанавливаются в прибор, который каждые 15 минут анализирует материал, учитывая рост микроорганизмов, ферментацию углеводов и чувствительность к антибиотикам.

"Благодаря различным механизмам детекции в течение нескольких часов удается как идентифицировать микроорганизм, так и определить его чувствительность", – отметила и. о. заведующей лабораторией клинической микробиологии ОДКБ.

Система "Феникс МС-50" позволяет не только формировать и анализировать обширные базы данных, но и подключаться к автоматизированной системе гемокультивирования BD BACTEC , а также к лабораторной информационной системе (ЛИС), запущенной в 18 медицинских учреждениях Свердловской области, уточнили в пресс-службе больницы.