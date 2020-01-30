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Ферма надежды: амурчанин помогает реабилитироваться бездомным
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РИА Новости

Ферма надежды: амурчанин помогает реабилитироваться бездомным

08:00 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкДоярка готовит оборудование для дойки коров на ферме
Доярка готовит оборудование для дойки коров на ферме
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Новый способ реабилитации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, придумал Александр Кайзер, житель села Воронжа Серышевского района Амурской области. Пять лет назад он построил крестьянско-фермерское хозяйство, где установил необходимое сельхозоборудование и начал разводить различные виды птицы и скота.
На строительство фермы площадью почти 600 гектаров амурчанин потратил 1,2 миллиона рублей грантовых средств, которые он получил как начинающий фермер от областного министерства сельского хозяйства на создание и развитие своего хозяйства. На сегодняшний день на ферме живут 100 овец, 30 коров и 40 свиней, которых растят для продажи мясной продукции, а также более 500 гусей.
Со всем хозяйством ловко управляются 34 человека. Всем им помог реабилитироваться Кайзер: нуждающихся амурчан, которые остались без крыши над головой, он решил приютить на ферме и здесь же дать им работу.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской областиРабота на ферме Александра Кайзера
Работа на ферме Александра Кайзера
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Работа на ферме Александра Кайзера
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской областиАмурчане строят дом на ферме Кайзера
Амурчане строят дом на ферме Кайзера
2 из 2
Амурчане строят дом на ферме Кайзера
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
1 из 2
Работа на ферме Александра Кайзера
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
2 из 2
Амурчане строят дом на ферме Кайзера
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
"Кроме животноводства мы занимаемся и растениеводством. Высаживаем 100 гектаров сои и 200 гектаров овса, а также овощи. Ферма включает в себя три свинарника, два коровника, инкубационный цех, хозяйственные постройки, мужские и женские общежития, а также пять отдельных домов для семей. Здесь проживают амурчане в возрасте от нескольких месяцев до 85 лет", – поделился Александр.
Для него помощь оказавшимся в беде – не пустой звук. Кайзер уже 15 лет руководит социальным приютом "Надежда" с главным центром в Белогорске, где проживают 76 человек. Помимо этого несколько лет назад в Благовещенске открылся приют-хоспис для пожилых и тяжелобольных граждан.
"В среднем через приют "Надежда" в год проходит 400–500 человек. За 15 лет здесь помогли более чем 2 тысячам амурчан. Поддержку оказывают не только региональные власти, но и городские. Администрация Благовещенска в прошлом году выделила субсидию приюту в размере 150 тысяч рублей", – отметил Александр.
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По его словам, он и дальше намерен развивать фермерское хозяйство и поддержку амурчан с помощью грантовых средств: этой весной Кайзер хочет снова поучаствовать в конкурсе на получение гранта от регионального министерства сельского хозяйства.
Как уточнили в пресс-службе правительства Амурской области, региональные власти принимают эффективные меры поддержки сельского хозяйства и активно помогают фермерам его развивать. Для этого предусмотрены различные субсидии, например на уплату страховых премий или закупку семян.
Помощь амурчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают в 13 круглосуточных социальных учреждениях области. В домах-интернатах и психоневрологических интернатах организовано более 2 тысяч мест для проживания, а в домах престарелых гражданам доступно более 200 квартир.
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