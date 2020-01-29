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В МИД Турции ответили на обвинения Макрона по Ливии
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РИА Новости

В МИД Турции ответили на обвинения Макрона по Ливии

23:52 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Париж несет основную ответственность за ливийский кризис, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.
Ранее в среду Макрон обвинил Эрдогана в том, что тот "нарушил обещание", данное на берлинской конференции по Ливии, относительно иностранного вмешательства в ливийский конфликт. Президент Франции сделал это заявление в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
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"Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции вновь попытался поставить на повестку свои нереалистические претензии к нашей стране. Основную ответственность за проблемы, возникшие с начала кризиса в 2011 году в Ливии, несет Франция. Ни для кого не секрет, что она оказала безоговорочную поддержку (главе Ливийской национальной армии Халифе) Хафтару, чтобы получить право распоряжаться природными ресурсами Ливии", - говорится в заявлении Аксоя.
По словам Аксоя, "при военной поддержке ряда стран, включая Францию, нападения Хафтара на законное правительство (национального согласия) Ливии являются самой серьезной угрозой ее территориальной целостности и суверенитету".
"Основное решение, принятое на берлинской конференции, которое необходимо для начала политического процесса, заключается в том, чтобы как можно скорее обеспечить постоянное прекращение огня. Если Франция хочет внести свой вклад в выполнение решений конференции, она должна сначала прекратить свою поддержку Хафтара", - отмечается в заявлении представителя турецкого МИД.
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Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
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Хами АксойОбострение конфликта в ЛивииЭммануэль МакронМИД ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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