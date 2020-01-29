В МИД Турции ответили на обвинения Макрона по Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

Ранее в среду Макрон обвинил Эрдогана в том, что тот "нарушил обещание", данное на берлинской конференции по Ливии, относительно иностранного вмешательства в ливийский конфликт. Президент Франции сделал это заявление в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции вновь попытался поставить на повестку свои нереалистические претензии к нашей стране. Основную ответственность за проблемы, возникшие с начала кризиса в 2011 году в Ливии, несет Франция. Ни для кого не секрет, что она оказала безоговорочную поддержку (главе Ливийской национальной армии Халифе) Хафтару, чтобы получить право распоряжаться природными ресурсами Ливии", - говорится в заявлении Аксоя.

По словам Аксоя, "при военной поддержке ряда стран, включая Францию, нападения Хафтара на законное правительство (национального согласия) Ливии являются самой серьезной угрозой ее территориальной целостности и суверенитету".

"Основное решение, принятое на берлинской конференции, которое необходимо для начала политического процесса, заключается в том, чтобы как можно скорее обеспечить постоянное прекращение огня. Если Франция хочет внести свой вклад в выполнение решений конференции, она должна сначала прекратить свою поддержку Хафтара", - отмечается в заявлении представителя турецкого МИД.

Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.