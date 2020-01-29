Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Помилование российским президентом Владимиром Путиным осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар можно считать миссией "милосердия и гуманизма", считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар, указ вступает в силу со дня подписания.
"Конечно, я в восторге, что случилось это событие... такая миссия милосердия и гуманизма будет очень важной для человека",- сказала Москалькова в беседе с РИА Новости.
Омбудсмен напомнила, что ранее ходатайствовала о принятии решения о помиловании в комиссию в Московской области, подчеркивая, что наркотики, обнаруженные у израильтянки, не были включены в оборот на территории России, и никто не пострадал.
"Я осуществляла гуманитарную миссию по ее посещению, когда она была в колонии, обращалась в органы с просьбой, чтобы матери разрешили с ней контакт. Понятно, что следственные органы с учётом того, что они разговаривают на английском, по правилам внутреннего распорядка это всегда является особым предметом рассмотрения возможности, контактов",- добавила омбудсмен.
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.
Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла.
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