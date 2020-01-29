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Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар
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РИА Новости

Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар

23:37 29.01.2020
1279
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Помилование российским президентом Владимиром Путиным осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар можно считать миссией "милосердия и гуманизма", считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар, указ вступает в силу со дня подписания.
Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар Яффа Иссахар у исправительной колонии ИК-1
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"Конечно, я в восторге, что случилось это событие... такая миссия милосердия и гуманизма будет очень важной для человека",- сказала Москалькова в беседе с РИА Новости.
Омбудсмен напомнила, что ранее ходатайствовала о принятии решения о помиловании в комиссию в Московской области, подчеркивая, что наркотики, обнаруженные у израильтянки, не были включены в оборот на территории России, и никто не пострадал.
"Я осуществляла гуманитарную миссию по ее посещению, когда она была в колонии, обращалась в органы с просьбой, чтобы матери разрешили с ней контакт. Понятно, что следственные органы с учётом того, что они разговаривают на английском, по правилам внутреннего распорядка это всегда является особым предметом рассмотрения возможности, контактов",- добавила омбудсмен.
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.
Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
23 января, 23:47
Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар
91200746
Обсудить 4
Наама ИссахарТатьяна МоскальковаВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
А, я вообще не верю, что она могла пройти таможню с наркотиками при посадке в самолет в Дели. В Индии довольно суровые наказания за наркотики и очень тщательно проверяют при посадке в самолет.
29 января, 23:55
Ирина Соболева
3400036
Все равно противно...
29 января, 23:46
Владимир Ф. Быченков
13000814
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