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Air France приостановила полеты в Ухань
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РИА Новости

Air France приостановила полеты в Ухань

23:24 29.01.2020 (обновлено: 23:25 29.01.2020)
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания Air France объявила о приостановке полетов в Ухань, сообщает телеканал BFMTV.
Компания продолжит обслуживать Шанхай и Пекин, но в ограниченном режиме. Она приняла это решение "по причине снижения спроса на эти направления" начиная с 31 января 2020 года.
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В среду British Ariways и Luthnansa объявили о приостановки полетов на материковый Китай. Finnair и Américan Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также по причине снижения спросов.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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