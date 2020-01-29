В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка

ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 16-летнего студента волгоградского колледжа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". По предварительной информации следователей, молодой человек был ранен во время драки с неизвестным человеком.
"В результате проведения комплекса оперативных мероприятий, сотрудниками Управления уголовного розыска Главка при содействии коллег из городского Управления МВД, злоумышленник был задержан. Им оказался 20-летний местный житель", - сообщили РИА Новости в полиции.
По информации ведомства, с задержанным работают следователи.
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