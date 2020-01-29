Мать израильтянки Иссахар поблагодарила Путина за помилование дочери

Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар Яффа Иссахар у исправительной колонии ИК-1. Архивное фото

Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар Яффа Иссахар у исправительной колонии ИК-1

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв – РИА Новости. Мать осужденной в Мать осужденной в России израильтянки Яффа Иссахар поблагодарила президента РФ Владимира Путина за решение помиловать ее дочь, отбывавшую наказание в российской тюрьме за контрабанду наркотиков.

"Я хотела бы поблагодарить президента России Владимира Путина за проявленное сочувствие и за положительный ответ на просьбу моей дочери Наамы о возвращении в Израиль", - сказано в заявлении Яффы Иссахар, предоставленном РИА Новости ее помощником.

"Это момент, которого я ждала почти год, я проделала долгий путь, который я не хочу, чтобы кто-нибудь прошел, сейчас все, что я хочу, это обнять мою дочь Нааму", - добавила Яффа Иссахар

Ранее благодарность президенту России Владимиру Путину за помилование израильской гражданки выразили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Реувен Ривлин и глава МИД Исраэль Кац.

Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.