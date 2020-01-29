Жириновский предложил создать музей русского народа

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду посетил выставку "(Не) время для любви" в московском Еврейском музее и центре толерантности и предложил создать музей русского народа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

"Спасибо, что такой музей есть… (Желаю – ред.), чтобы здесь было больше студентов, аспирантов, чтобы появился музей русского народа, чтобы обо всех народах было все сказано. А, может быть, общий музей создать: все народы… на нашей большой территории от Европы до Тихого океана", - сказал Жириновский.

Он также добавил, что в архиве Еврейского музея и центра толерантности он "за две минуты" нашел данные о своем дяде, погибшем под Москвой.

Выставка "(Не) время для любви", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, открылась в столичном Еврейском музее и центре толерантности 27 января. Организаторы собрали дневники, мемуары и биографические романы, опубликованные бывшими узниками концлагерей, евреями-очевидцами трагедии. Проект покажет судьбы Инге Кац и Шмуеля Бергера, Рошель Шлейф и Джека Сутина, Мани Нагельштейн и Мейера Коренблита – всего 11 историй любви.