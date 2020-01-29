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Религия и мировоззрение
2020-01-29T21:34+0300
https://ria.ru/20200129/1564032962.html
Жириновский предложил создать музей русского народа
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/60/1558776035_146:184:1280:822_1036x0_80_0_0_dad94a07f0dd868f3b653b13499f3a84.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил создать музей русского народа

21:34 29.01.2020
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© РИА Новости / Людмила ТитоваВладимир Жириновский на IV фестивале Русского географического общества в Москве
Владимир Жириновский на IV фестивале Русского географического общества в Москве
© РИА Новости / Людмила Титова
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду посетил выставку "(Не) время для любви" в московском Еврейском музее и центре толерантности и предложил создать музей русского народа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России.
"Спасибо, что такой музей есть… (Желаю – ред.), чтобы здесь было больше студентов, аспирантов, чтобы появился музей русского народа, чтобы обо всех народах было все сказано. А, может быть, общий музей создать: все народы… на нашей большой территории от Европы до Тихого океана", - сказал Жириновский.
Он также добавил, что в архиве Еврейского музея и центра толерантности он "за две минуты" нашел данные о своем дяде, погибшем под Москвой.
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Выставка "(Не) время для любви", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, открылась в столичном Еврейском музее и центре толерантности 27 января. Организаторы собрали дневники, мемуары и биографические романы, опубликованные бывшими узниками концлагерей, евреями-очевидцами трагедии. Проект покажет судьбы Инге Кац и Шмуеля Бергера, Рошель Шлейф и Джека Сутина, Мани Нагельштейн и Мейера Коренблита – всего 11 историй любви.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
27 января, 20:18Религия и мировоззрение
В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста
2700004
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Религия и мировоззрениеКрасная армияНовости - Религия и мировоззрениеЛДПРГосдума РФЮНЕСКОВладимир ЖириновскийМоскваЕвропаРоссиярелигия
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