Бастрыкин назначил проверку из-за пропажи подростка под Смоленском

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении смоленских следователей, которые не могли найти мальчика, пропавшего в апреле 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Ранее представитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" рассказал агентству, что в среду было найдено тело, предположительно, подростка, пропавшего в апреле. Поиски велись в том же районе, где его видели в последний раз, частично сохранились фрагменты одежды. Родственники пропавшего опознали его обувь, для идентификации личности назначены экспертизы.
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Семья приехала в Москву на личный прием граждан к Бастрыкину с жалобой на то, что следователи не могли найти их сына, пропавшего в апреле 2019 года.
"Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении сотрудников СУ СК России по Смоленской области", - говорится в сообщении.
Об исчезновении 16-летнего подростка стало известно в начале апреля 2019 года. Компания молодых людей из 13 человек отдыхала в лесном массиве, в какой-то момент парень покинул место отдыха и пропал. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего СУСК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство". С 24 января им занялся центральный аппарат СК - благодаря детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, к которой обратилась мама подростка.
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