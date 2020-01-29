В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

Как пояснил РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда "Сальвар", установить личность погибшего без генетической экспертизы невозможно. По его словам, в этом районе поиски уже велись.

"Учитывая особенность местной природной среды, усеянной болотами, это место, непреодолимое по весне, могли просто обходить. <...> Но сейчас вода ушла, поэтому мы могли дойти. Тело было на земле", — добавил поисковик.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Владислава искали не только следователи, полицейские и сотрудники МЧС, но и волонтеры вместе с местными жителями. Все их усилия ни к чему не привели.