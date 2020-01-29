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В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
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РИА Новости

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

16:30 29.01.2020 (обновлено: 17:49 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Демидовском районе Смоленской области нашли тело, которое может принадлежать пропавшему подростку Владиславу Бахову. Об этом сообщает ГТРК "Смоленск".
Информация проверятся, известно, что мать мальчика сегодня встретилась с руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
Как пояснил РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда "Сальвар", установить личность погибшего без генетической экспертизы невозможно. По его словам, в этом районе поиски уже велись.

"Учитывая особенность местной природной среды, усеянной болотами, это место, непреодолимое по весне, могли просто обходить. <...> Но сейчас вода ушла, поэтому мы могли дойти. Тело было на земле", — добавил поисковик.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, родственники мальчика опознали его обувь.
Шестнадцатилетний Владислав бесследно исчез 6 апреля 2019 года. Подросток отмечал день рождения друга в компании приятелей в лесополосе, расположенной на окраине Демидова. Друзья утверждают, что вечером они потеряли юношу из вида, не смогли найти его самостоятельно и обратились в правоохранительные органы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Владислава искали не только следователи, полицейские и сотрудники МЧС, но и волонтеры вместе с местными жителями. Все их усилия ни к чему не привели.
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