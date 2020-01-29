Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев

Национальный флаг во время митинга на Украине. Архивное фото

Национальный флаг во время митинга на Украине

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Национальный флаг во время митинга на Украине

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Почти 70% жителей Почти 70% жителей Украины называют главными проблемами, которые мешают развитию страны, коррупцию и конфликт в Донбассе , следует из результатов опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива.

В ноябре 2019 года Киевский международный институт социологии проводил опрос, который выявил, что 70% жителей Украины не видят успехов властей с коррупцией в высших эшелонах.

"Граждане считают главными проблемами, которые больше мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну в Донбассе (69%), засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%)", - говорится в тексте, опубликованном на сайте фонда в среду.