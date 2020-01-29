Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев

В ноябре 2019 года Киевский международный институт социологии проводил опрос, который выявил, что 70% жителей Украины не видят успехов властей с коррупцией в высших эшелонах.
"Граждане считают главными проблемами, которые больше мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну в Донбассе (69%), засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%)", - говорится в тексте, опубликованном на сайте фонда в среду.
Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован посольством Нидерландов в рамках проекта МАРТА.
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