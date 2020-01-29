Опрос показал, где больше всего хотят отдохнуть россияне

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крым, Байкал, Алтайский край, Сочи и Санкт-Петербург вошли в топ-5 регионов России, куда гражданам интереснее всего было бы поехать отдыхать и развлекаться, сообщил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

"С одной стороны, все хотят посетить Крым, это прям устойчивая цифра. Если рассматривать детально социологию, соцопросы, то выясняется, что практически ровное число респондентов всех возрастов, всех социальных слоев, сфер хотели бы поехать отдохнуть в Крым", - сказал Гращенков на презентации совместного исследования ВЦИОМ и Центра развития региональной политики.

Но в другом контексте эти показатели меняются, добавил он.

"Если говорить о первой категории (отдых и развлечения), это некий общий суммарный рейтинг, в нем фигурирует либо пляжный отдых - Крым и Сочи , и наоборот - Алтай, Байкал (и Санкт-Петербург). И, как мы полагаем, это связано с тем, что это те регионы, которые наиболее часто мелькают и в новостях, и в других медиа", - сказал Гращенков.

По его словам, гораздо интереснее также посмотреть на другие топы - это города и культурные достопримечательности. "Вообще большинство опрошенных нам заявили, что хотят ехать отдыхать не на пляжи и какие-то другие виды отдыха, а как раз за культурными достопримечательностями и новыми впечатлениями", - пояснил он.

"Но из этого рейтинга мы понимаем, что все делает Санкт-Петербург (58%), он делает Москву (23%) и города Золотого кольца (13%), Казань тоже лидер по культуре (10%), и опять-таки Крым (5%)", - уточнил эксперт.

Он отметил, что вторым по величине потенциальным рейтингом после культуры является природа и животный мир. "Первое место делят между собой Байкал (19%) и Алтай (19%)", - рассказал Гращенков.

"Третье место у Камчатки (12%), которая с небольшим отрывом, но входит в этот топ-3 как один из самых перспективных регионов, который еще до недавнего времени был закрытым, законсервированным краем, сегодня является лидером по числу инвестиций в туристической отрасли... Дальше идет абстрактная Сибирь (10%), то есть люди не очень представляют, куда бы они еще съездили, но Сибирь, как некое общее представление, тоже лидирует, и от нее с небольшим отрывом Карелия (9%)", - добавил он.

Также руководитель Центра указал, что среди причин того, почему россияне не путешествуют, можно выделить высокую стоимость и отсутствие времени. "Но что интересно, плохой сервис беспокоит всего лишь 3%, и проблемы транспорта, низкий комфорт - тоже всего лишь 2%", - уточнил он.

"Мы попытались оценить неизведанные еще туристические направления с точки зрения, интересуют они вообще или нет опрашиваемых. ... Абсолютно подавляющее большинство - 65% - интересуются Волгоградской областью в целом, хотя речь, как я понимаю, идет о Мамаевом кургане... На втором месте - Сахалин. Есть какой-то абсолютный топ точек, и все они в основном либо сосредоточены на экзотических точках России, либо, наоборот, являются привычным воспроизведением школьной программы. Интересно, что ряд регионов неизведанных и с высоким потенциалом, как Якутия, Бурятия, интересуют опрашиваемых", - сказал Гращенков.