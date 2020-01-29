На Украине проведут новые следственные действия по делу Шеремета

В среду прокурор по этому делу Сергей Зузак заявил, что следователи намерены просить офис генпрокурора о продлении сроков досудебного расследования на четыре месяца.

"Прокуроры офиса генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном деле по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - говорится в сообщении пресс-службы.