На Украине проведут новые следственные действия по делу Шеремета

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что поручил следователям Национальной полиции провести дополнительные следственные действия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
В среду прокурор по этому делу Сергей Зузак заявил, что следователи намерены просить офис генпрокурора о продлении сроков досудебного расследования на четыре месяца.
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"Прокуроры офиса генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном деле по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".