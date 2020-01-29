Пушков назвал украинскую трактовку истории извращением

"Постпред Украины при ООН обнаружил "кощунство, если не извращение" в решении Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Не там ищет. Кощунством был отказ ПАСЕ в 2014 резко осудить власти Украины за одесскую бойню. А извращения он найдет в киевских трактовках истории войны", — написал Пушков в микроблоге.