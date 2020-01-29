Пушков назвал украинскую трактовку истории извращением

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал извращением трактовку истории украинскими властями. Об этом он написал в твиттере.
Парламентария возмутили слова постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, который назвал решение ПАСЕ доверить подготовку доклада об оспаривании полномочий России голландскому политику Тини Коксу "кощунством, если не извращением". Самого Кокса он охарактеризовал как "крестного отца возвращения России" в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
"Постпред Украины при ООН обнаружил "кощунство, если не извращение" в решении Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Не там ищет. Кощунством был отказ ПАСЕ в 2014 резко осудить власти Украины за одесскую бойню. А извращения он найдет в киевских трактовках истории войны", — написал Пушков в микроблоге.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Польше на церемонии празднования 75-летия освобождения Освенцима возложил часть вины за начало Второй мировой войны на Советский Союз. Помимо этого, он упомянул украинцев, которые принимали участие в освобождении Освенцима, однако умолчал, что концлагерь освободили солдаты советской армии. Позицию главы государства подвергли критике в России. В Кремле отметили, что считают точку зрения Зеленского "крайне ошибочной".
После этого первый президент страны Леонид Кравчук решил вступиться за украинского лидера и заявил, что СССР в ответе за начало войны, так как Сталин и Гитлер встречались во Львове. Позднее ему пришлось объясняться за свои слова. Кравчук признался, что не видел никаких документов, подтверждающих его высказывание, но он читал такую теорию где-то в СМИ. Он выразил недоумение тем, что журналисты не проверяют, что пишут.
Вчера, 18:29Попаданец