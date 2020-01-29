Миронов прокомментировал назвачение Николаева врио главы Чувашии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев, назначенный врио главы Чувашии, сможет решить поставленные перед регионом социальные задачи, считает лидер СР Сергей Миронов.
"Назначение Николаева – совершенно правильное и давно ожидаемое нашей партией решение президента РФ. Могу сказать, что мы давно добивались этого решения. Николаев хорошо известен в республике с самой положительной стороны. Это очень порядочный, грамотный и, что немаловажно, всегда ориентированный на людей руководитель", - сказал Миронов журналистам.
Лидер СР выразил уверенность в том, что решить серьезные социальные задачи, которые ставит Путин перед исполнительной властью, Николаеву "по плечу".
"Он прекрасно знает регион, с ним связана вся его трудовая биография, здесь он прошел серьезный трудовой путь от строителя-монтажника до депутата Государственной думы", - заявил Миронов.
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