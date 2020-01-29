Миронов прокомментировал назвачение Николаева врио главы Чувашии

"Назначение Николаева – совершенно правильное и давно ожидаемое нашей партией решение президента РФ. Могу сказать, что мы давно добивались этого решения. Николаев хорошо известен в республике с самой положительной стороны. Это очень порядочный, грамотный и, что немаловажно, всегда ориентированный на людей руководитель", - сказал Миронов журналистам.