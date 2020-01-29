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ЕК надеется на продолжение партнерства с Великобританией после Brexit
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РИА Новости

ЕК надеется на продолжение партнерства с Великобританией после Brexit

19:51 29.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Великобритания должны остаться хорошими партнерами после Brexit.
"Я хочу, чтобы ЕС и Великобритания остались хорошими друзьями и хорошими партнерами", - заявила она перед голосованием в Европарламенте по договору о "разводе".
Европарламент, как ожидается, примет соглашение об условиях Brexit позже в среду. Великобритания должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02.00 мск 1 февраля). Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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ЕвропарламентBrexitУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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