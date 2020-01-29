В Дагестане отработают механизмы сокращения незавершенных строек

МАХАЧКАЛА, 29 янв – РИА Новости. Дагестан может стать пилотным регионом, где будет отрабатываться механизм сокращения числа объектов незавершенного строительства, сообщил глава республики Владимир Васильев в ходе еженедельного совещания
Как сообщила пресс-служба главы и правительства Дагестана, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов доложил на совещании о проделанной ведомством вместе с другими профильными министерствами работе по актуализации базы объектов незавершенного жилья. По его словам, в ближайшее время из перечня будут исключены 1000 строительных объектов.
В ходе совещания Васильев сообщил, что специально по вопросу отработки механизмов сокращения числа незавершенных строек он пригласил в республику председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
"Деньги на это (завершение строительства объектов) могут быть выделены из федерального бюджета. Для этого надо детально разобраться во всем. Тогда будет виден потенциал, и можно будет приступать к решению задачи", - отметил глава Дагестана.