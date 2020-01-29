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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2020-01-29T19:49+0300
https://ria.ru/20200129/1564029734.html
В Дагестане отработают механизмы сокращения незавершенных строек
https://cdn25.img.ria.ru/images/156092/25/1560922500_0:284:3072:2012_1036x0_80_0_0_bb9cfc3f846a343ae78a155e29e324db.jpg
РИА Новости

В Дагестане отработают механизмы сокращения незавершенных строек

19:42 29.01.2020 (обновлено: 19:49 29.01.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 29 янв – РИА Новости. Дагестан может стать пилотным регионом, где будет отрабатываться механизм сокращения числа объектов незавершенного строительства, сообщил глава республики Владимир Васильев в ходе еженедельного совещания
Как сообщила пресс-служба главы и правительства Дагестана, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов доложил на совещании о проделанной ведомством вместе с другими профильными министерствами работе по актуализации базы объектов незавершенного жилья. По его словам, в ближайшее время из перечня будут исключены 1000 строительных объектов.
В ходе совещания Васильев сообщил, что специально по вопросу отработки механизмов сокращения числа незавершенных строек он пригласил в республику председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
"Деньги на это (завершение строительства объектов) могут быть выделены из федерального бюджета. Для этого надо детально разобраться во всем. Тогда будет виден потенциал, и можно будет приступать к решению задачи", - отметил глава Дагестана.
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
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